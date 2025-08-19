タレント藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。子どもの前でもケンカをする理由を明かした。

藤本家のルールの1つを「子どもの前でも夫婦ゲンカはする」と明かし、「わざわざはしない」とした上で、「どうしても、今、話し合わないと進まないことって絶対あるじゃないですか。それを『じゃあ（子どもが）寝てからね』とかはなく、ケンカはする」と明かした。

そして「その時に絶対、子どもになんでケンカしてるかも言うし、『あなたたちに怒ってるわけじゃないから、あなたたちは私とか、とーたんに別に普通に話しかけても普通に話すから大丈夫だよ』って、私はこういう理由で怒ってるんだとかっていうのを説明します」と、ケンカの最中に状況を説明することを明かした。

そして「人の顔色を見られる子どもになってほしいなっていうところもあって」と、「これやってほしい」や「これ食べたい」など、言う時じゃないことがあるとし、「空気読める子になってほしい」と明かした。

さらに「ミキティが子どもに『人からどういう目で見られているか周りの人の顔色をちゃんと見なさい』と教えているのを聞いて驚きました」と、藤本のママ友からの証言が紹介された。すると藤本は「子どもってヤダ！」と視野が狭くなると、「1回周りの人の顔見てみな？ 周りの人がどんな顔で見てるか、見てみな」と話し、それで子どもが気付くと明かした。