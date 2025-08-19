¡ÖÉ½¾ð¤ÈÂÎ¤Ä¤¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡×°ë»³¤µ¤ä¤«àÃ¦¤®¤«¤±á¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡Á¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤ÎÃ¦¤®¤«¤±ÀÄ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°ë»³¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLifika¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¡£¡Ö2025Ç¯10·î22Æü°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÃå¤ò¤Ï¤À¤±¤ÆÀÄ¥Ó¥¥Ë¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤ÈÂÎ¤Ä¤¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡Á¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç°ë»³¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£