水不足が続き市民に節水を呼びかけている上越市は19日、ダムの貯水量が回復してきているとして、節水の呼びかけを緩和すると発表しました。



これまで節水対象区域内の市民には40％以上の節水を呼びかけていましたが、「20％以上」の呼びかけに緩和します。



また節水対象区域外の市民に対しては20％以上が呼びかけられていましたが「10％以上」に緩和するとしています。



上越市によりますと、8月6日からの雨で上水道用に供給する市内の正善寺ダムの貯水率が7月下旬の水準まで回復してきているということです。また市の原水確保の取り組みにより、ダムの貯水量の減少も抑制できていることから、節水の緩和を発表しました。





節水を緩和しても10月10日までは断水を回避できる見込みだとしています。これにともない、市内に設置されていた「給水スポット」は、節水対象区域内は8月24日までの開設とし、その後、順次、撤去するということです。節水対象区域外の給水スポットは、25日以降も、継続するということです。またこれまで市が開放してきた市の温浴施設や、スポーツ施設のシャワー設備は、8月24日で無料開放が終了されます。市は、節水を緩和するとはいえ、8月19日時点で正善寺ダムの貯水率は18.0％。引き続き市民には節水を呼びかけるとしています。