ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR鹿児島線荒尾〜植木で終日運転見合わせ 線路付近で土砂崩壊の復旧… JR鹿児島線荒尾〜植木で終日運転見合わせ 線路付近で土砂崩壊の復旧作業（8月19日午前10時33分ごろ発生） JR鹿児島線荒尾〜植木で終日運転見合わせ 線路付近で土砂崩壊の復旧作業（8月19日午前10時33分ごろ発生） 2025年8月19日 15時2分 JR九州によると、19日午前10時33分ごろ、鹿児島線肥後伊倉〜木葉で土砂崩壊が確認された。同日午後2時46分現在、線路付近の土砂崩壊の復旧作業のため、荒尾〜植木で終日運転を見合わせる。 西日本新聞 外部サイト 豪雨で水没した自動車 その後を探ると意外にも… 沖縄の南の熱帯低気圧、台風に発達する可能性小さくなる（8月19日午前10時10分発表） JR鹿児島線大牟田〜熊本で運転見合わせ 玉名〜肥後伊倉で線路の安全確認（8月19日午前10時33分発生）