4児の母・平愛梨が手作り弁当を披露！「試合前の昼食は遅れたことがない」
サッカー日本代表の長友佑都の妻でタレントの平愛梨が自身のInstagramを更新。平は投稿で「みんなのお昼ごはん♡自分に全く自信のない私ではあるけれど 唯一、自分で褒める!としたら 夫の試合前に作るごはん♡」と述べ、試合の日には必ず昼食を手作りしていることを明かした。
平は続けて、「「◯時に食べるから宜しく!」と言われると、カオス達の習い事などのタイムスケジュール組むのは苦手なはずなのに…夫から頼まれる試合の日の昼食だけは遅れたことがないｗ)自分でもコレだけに関しては本当に不思議笑)」とコメント。
この投稿にファンからは、「旦那様への、愛が、不思議な力を発揮するのですね」「長友さんが集中して頑張れる愛のチカラの源ですね♡」「愛梨ちゃんからの旦那様への愛ですね！素敵です♡」といった温かいコメントが数寄せられた。
