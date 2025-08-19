静岡県沼津市の菓子製造会社から現金約3億9000万円を横領した罪に問われている元・経理担当の男の裁判が8月19日、静岡地方裁判所沼津支部で開かれ、検察は懲役10年を求刑しました。

【写真を見る】業務上横領の罪に問われた元・経理担当の男に懲役10年が求刑された法廷の様子＝静岡地裁沼津支部・8月19日

業務上横領の罪に問われているのは、沼津市の菓子製造会社で経理を担当していた元総務課長の男（61）です。

起訴状などによりますと、男は2024年4月から11月までの間、菓子製造会社の口座からネットバンキングを使って自身の口座に送金し、3億9260万円を横領した罪に問われています。

19日、地裁沼津支部で開かれた裁判で男は、横領した金はのちに詐欺と分かった投資への送金に全て使ったと説明しました。

続く論告で検察側は、「被害会社は破綻を免れるために定期預金の解約に加え、約2億円の追加融資を受けざるを得ない状況に追い込まれていて結果が極めて重大」などとして懲役10年を求刑しました。

これに対し弁護側は、「投資詐欺にあったことが犯行のきっかけであり、酌むべき点がないとは言えない」などとして寛大な処分を求めました。

判決は9月5日に言い渡されます。