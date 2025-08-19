破壊されたガザの建物群を眺めるイスラエル軍の兵士/Jack Guez/AFP/Getty Images

エルサレム（ＣＮＮ）イスラエル軍諜報（ちょうほう）部門の元トップが、パレスチナ自治区ガザ地区で数万人のパレスチナ人が死亡するのは「必要なことであり、将来世代のために求められている」と発言していたことが分かった。流出した音声記録によって確認された。

イスラエル国防軍（ＩＤＦ）のアハロン・ハリバ少将は、イスラエルのチャンネル１２が１５日に公開した録音の中で、「（２０２３年）１０月７日に起こったあらゆる出来事を踏まえ、当日の犠牲者１人につき５０人のパレスチナ人が死ななければならない」「彼らが子どもであろうと、今は関係ない」と述べた。

その上で、「ガザ地区ですでに５万人が死亡しているという事実は必要なことであり、将来世代のために求められている」と明言した。

ハリバ氏の発言がいつのものかは不明だが、ガザ地区での死者数は今年３月に５万人を超えた。

「選択の余地はない。時折、代償を味わうためにナクバが必要なのだ」とハリバ氏は述べた。アラビア語で「大惨事」を意味するナクバは、パレスチナの歴史において極めて重要な出来事で、１９４８年のイスラエル建国の際、約７０万人のパレスチナ人が武装したユダヤ人の集団により家を追われた事象を指す。

ハリバ氏は２０２３年１０月７日、イスラム組織ハマスがイスラエル南部への攻撃を開始し１２００人が死亡、２５０人以上が拉致された当時、イスラエル軍諜報部の長官を務めていた。その後２４年４月、「指導的責任」を理由に辞任した。ＩＤＦの高官でこのような形で辞任したのは同氏が初めてだった。

当該の音声はハリバ氏との長時間の会話を録音したものとみられるが、チャンネル１２はハリバ氏が誰と話しているのかは明らかにしていない。録音全体を通してハリバ氏が主張しているのは、１０月７日の奇襲につながった失敗の責任はイスラエル軍だけにあるのではないという点だ。

同氏の非難の矛先は、イスラエルの政治指導部と国内治安機関シンベトに向いている。彼らがハマスによる奇襲を想定していなかったというのが理由だ。

ハリバ氏はチャンネル１２への声明で、録音内容について「非公開の場で語ったものであり、後悔しかない」と述べた。

また音声自体は、「部分的な事柄の断片であり、全体像を反映し得ない。複雑かつ詳細な問題に関しては特にそうで、それらの多くは高度に機密化されている」との見解を示した。

ハマスは声明でハリバ氏の発言を非難。録音は「我々の住民に対する犯罪が、敵の政治・安全保障指導部の高官レベルの決定であり、公式の政策であることを裏付けるものだ」と指摘した。

昨年１１月に発表された国連特別委員会の報告書は、イスラエルのガザにおける行動を「ジェノサイド（集団殺害）の特質に合致する」と結論付けた。先月にはイスラエルの二つの人権団体も、イスラエルがガザでジェノサイドを犯したと非難している。イスラエル軍は、この結論は「全く根拠がない」と述べた。

イスラエルはジェノサイドの非難を繰り返し否定し、国際法に従って行動していると主張している。