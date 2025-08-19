最強のFRクーペ！

日産の中東法人は2025年6月24日、スポーツモデル「Z」（日本名「フェアレディZ」）の高性能バージョン「Z NISMO（ニスモ）」をアラブ首長国連邦で発表しました。

これについて、ユーザーから多数の反響が集まっています。

420馬力「V6」搭載！ 最強のFRスポーツ！

初代Zといえば1969年にデビュー。日産の走りへの情熱を象徴するスポーツカーとして、世界中のファンを魅了し続けています。

今回発表されたZ NISMOは、日産のモータースポーツ部門「NISMO」が長年にわたって培ってきた技術と哲学を注ぎ込んだ高性能モデルです。

エクステリアは、各パーツが専用パーツとして開発され、バンパーやロアグリル、サイドシルプロテクター、リアスポイラーなどを装備。

低重心かつ伸びやかなスピード感を演出しながら、空力性能も向上させています。ホイールはNISMO専用のRAYS製19インチ鍛造アルミを採用しています。

インテリアでは、座席シートにRECARO製スポーツシートを採用。ブラックのパーフォレーション加工付きアルカンターラとレザーを用い、ノンスリップ性能と高い質感を両立しています。

またメーターや12.3インチディスプレイにも、NISMO専用の演出が随所に盛り込まれるなど、スポーティさをまとう仕様となっています。

パワーユニットはNISMO専用チューニングが施された3リッターV型6気筒エンジンを搭載。

最高出力420馬力・最大トルク520Nmを発生し、標準モデル比で20馬力、45Nmの性能向上を果たしています。トランスミッションには9速ATが組み合わされます。

ボディカラーは、専用色「NISMOステルスグレー／スーパーブラック2トーン」を含む全5色が用意されます。

アラブ首長国連邦でのZ NISMOの登場に「やっぱかっこいいなあ」「ドバイだと反応どうなんだろう」「左ハンドルだとしっくりくるね」「Z NISMOいいなあ」など人気が高いモデルなだけにユーザーから関心の高い様子がうかがえました。

なお、価格は26万9000ディルハム（約1070万円）。標準モデルより5万3100ディルハム（約210万円）高い設定となっています。