女子アナ「岡副麻希」が“長女”の「小さな高級車」公開！ 「映えすぎ」「可愛すぎ」の声も！ めちゃ速そうな「高級外車!?」どんなモデル

高級車仕様のミニカーにまたがる微笑ましいショット！

フリーアナウンサーの岡副麻希さんが自身のインスタグラムを更新し、夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥さん、そして1歳になる長女との親子3ショットを公開しました。

長女が高級車仕様のミニカーにまたがる微笑ましい姿が収められ、ファンからは「ベイビードライバー誕生!?」といった驚きの声が寄せられています。

女子アナ「岡副麻希」の“長女”の「小さな高級車」って？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「岡副麻希」と“長女”の「小さな高級車」を画像で見る！

写真が撮影されたのは、国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT」の開催地である富士スピードウェイ。

一家は蒲生さんのレース活動に合わせて日頃からサーキットを訪れており、今回の投稿でも「月1ペースでサーキットに行っている1歳児」「立派なサーキット女子なのでは」とのコメントが添えられています。

サーキットを遊び場のように楽しんでいる長女の姿はさまになっており、心が和みます。

夫の蒲生尚弥さんは岡山県倉敷市出身で、トヨタのドライバー育成プログラムを経てプロデビューした実力派。

国内外の数々のレースに参戦し、SUPER GTではGT300クラスを中心に活躍中。メルセデス AMG「AMG GT3」を武器に安定した実力を残しています。

AMG GT3は、メルセデス・ベンツの市販スポーツカー「AMG GT」をベースに開発されたレーシングカー。日本ではSUPER GT GT300クラスで、日本のレーシングチーム「LEON RACING」が使用しています。

市販モデルに比べワイドボディ化しているほか、レース用に空力性能、冷却性能を高めた仕様となっており、巨大なリヤウイングも特徴的。

なお、パワートレインについて日本公式ページでは6.3リッターV8エンジンを搭載していると明かされています。

蒲生さんは今回のレースにも参戦し、岡副さんの投稿には「LEON Racingのみなさまおめでとうございました！！！」と、所属チームへの祝福のメッセージも添えられていました。

今回岡副さんがアップした写真では、1歳の長女が小さな体で本格仕様のブラックカラーのミニカーにまたがり、レーサーたちにも引けを取らない乗りっぷりを披露。

実際のGTマシンを模したミニカーは、カラーリングやデザインは本格的で、サーキットの雰囲気と相まって小さなレーサーの存在感は抜群。フロントにはメルセデス・ベンツを象徴する「スリーポインテッド・スター」の標章が光り輝いています。

もちろん本物のクルマではありませんが、背景にはGTマシンが並ぶパドックが写り込み、フォロワーからは「もはや高級愛車にしか見えない」「映えすぎててCMかと思った」といった声も上がっています。

このほか、「その年齢からサーキットに行くとは将来が楽しみですね」「すでに英才教育が始まってる」「かわいすぎて癒された」など、子育てとレースを両立させている岡副さん一家への共感と称賛の声も。

また、「蒲生パパ似のレーサー誕生か!?」「タイヤ交換も手伝ってそう」といったユーモア交じりの反応もあり、投稿は多くのファンにとって癒しと笑いを届けるものとなりました。

家族の仲睦まじい姿が話題を呼んでいる今回の投稿。華やかなレースの舞台裏で、娘とともに過ごす岡副さんの自然体な姿に多くの共感が集まったようです。