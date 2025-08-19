Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月19日は、さまざまな車に取り付けられるAnker（アンカー）の車載スマホホルダー「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」がお得に登場しています。

車載ホルダーに欲しい機能を一通り備えた、まさに理想が詰まったアイテムですよ。是非チェック知ってみてください。

■この記事で紹介されている商品

Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応 3,391円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

使い勝手抜群のAnker製最新型車載ホルダーが3,391円で登場

強い磁力によってスマホをホルダーに近づけるだけで固定し、片手での着脱も可能なAnker（アンカー）の「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が15％オフで登場しています。

運転に集中できる便利なアイテムがお買い得ですよ。

パワフルな磁力で安定感◎。iPhoneやMagSafe非対応のスマホでも使えます！

パッド部のマグネットは1.6kgと強力で、耐荷重は約10.2kgを実現。悪路や急カーブでもスマートフォンの落下を防ぎ、安定感も抜群です。

パッド部は360度回転するから、縦置き、横置きも自由自在。最大45度まで好きな角度に調節でき、カーナビアプリを使いながらの運転でも快適な視認性を確保します。

スマホケースに装着できるマグネットリングが付属しているので、MagSafe対応のiPhoneシリーズ以外のスマホでも使用可能。

アーム部は約500回の折り曲げテストに合格。耐久性にも優れており、長く使えますよ。

取り付けも簡単で幅広い車種に対応。見やすい位置に固定するだけで運転がさらに快適に

接着テープには、3M（スリーエム）の高耐久接着素材を使用。取り付け方法も簡単で、アルコールで設置面を拭き取り、1分間押さえつけて吸着させるだけ。

合成皮革やプラスチック、木材、金属など幅広い場所に対応しています。

ダッシュボードやカーナビのスクリーンに取り付ければ、視界を遮らず進行方向を見ながらスマホの画面を確認できますよ。

約60℃までの耐熱性を備えており、真夏のドライブも問題ありません。車でのお出かけが楽しく＆快適になるアイテムをお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年8月19日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:Amazon.co.jp