

文化放送が展開する月曜日夜帯のビジネスゾーンの旗艦番組『浜松町Innovation Culture Cafe』（略称：浜カフェ）から選りすぐりの放送回の内容を掲載した書籍『非常識な「ハイブリッド仕事論」』が、9月2日（火）に祥伝社より発売されることが決定した。

「知の探索プロジェクト」と銘打ち、2019年10月にスタートした当番組は、経営学者・入山章栄がパーソナリティを務め、異分野の専門家やクリエイター、起業家たちが社会課題や未来予想図、ビジネスのアップデートなどをテーマにその知見やアイデア、オピニオンをぶつけ合い、異なる知と知の掛け合わせから新たな知の探索を行ってきた。これまでに多種多様な企業やメディア、イベントなどとコラボを展開してきたが、この度、初の書籍化が実現する。

「働く」が進化しないのにはワケがある！

仕事、組織、ビジョン、イノベーション……

すべての答えを一挙に網羅384ページ！！

宇宙×カブトムシ!?

雑草×事業承継!? × 入山章栄

MBA×動物学!?

＝ヤバくてぶっ飛んだブレイクスルーの数々！

経営学の第一人者、入山章栄早稲田大学ビジネススクール教授が、

仕事の「アイデアの鬼」たちとともに

「知」の最前線で「仕事論」のイノベーションに挑む！

みらいを変えるのは、ひとりの頭脳ではない！

「知」と「知」の爆発的な掛け算だ‼

番組パーソナリティの入山章栄は書籍発売に関して、下記のとおりコメントを寄せている。

「離れた知と知の掛け合わせだからこそイノベーションやヤバくてぶっ飛んだアイデアが生まれます。番組で生まれてきた「知」を今回、書籍化しました。皆さんのお仕事を考えるヒントにもなるのでは、と思います」

【番組概要】

■番組名：『浜松町Innovation Culture Cafe』 （略称：浜カフェ）

■放送日時：毎週月曜日 午後7時00分～午後7時30分

■出演：入山章栄（早稲田大学ビジネススクール教授）、田ケ原恵美（フリーランス広報）

■番組URL： https://www.joqr.co.jp/qr/program/hamacafe/

■Podcast：毎週火曜日、金曜日配信（※ほぼノーカットの完全版となります）

■PodcastURL： https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/hamacafe

【書籍データ】

■タイトル：『非常識な「ハイブリッド仕事論」』

■発売日： 2025年9月2日（火）

■編著者： 文化放送「浜カフェ」×パーソナリティ入山章栄

■定価： 2,090円（税込）

■URL： http://news.shodensha.co.jp/article/517687587.html