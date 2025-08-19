2024年の新NISAスタートにより「投資」に注目が集まり、投資信託（投信）を毎月一定額ずつ積み立てていく「投信積み立て」へのニーズも高まりをみせている。

日経平均大暴落で2大「株グラドル」杉原杏璃&小倉優子の将来危うし！40代でキャラ変のリスクと選択肢

とりわけ若年層や初心者の間で人気が高まり、ネット証券を中心に口座数は増加の一途をたどっている。

背景には「少額から始められる手軽さ」「将来への不安と資産形成ニーズの高まり」がある。当然ながらどんな投信を選ぶかが重要であり、手数料（信託報酬）の低さ、分散性、運用実績と純資産残高などがポイントといわれる。

もう一つ重要なのはポイントサービスだ。

投信の積み立てによるポイントサービスには、クレジットカードによる投信積み立てサービス（クレカ積み立て）や、投信の保有額に応じてポイント還元をするサービス（投信保有ポイント）があり、ネット証券各社はしのぎを削っている。

■制度変更に不満の声も

数年前まで「楽天証券=ポイントがたくさん貯まる」というイメージが強く、楽天証券の「投信積み立て×楽天カード」が王者だったかもしれない。

しかし、楽天は、投資信託保有でもらえるポイント還元（投資信託資産形成ポイント・ハッピープログラム）を変更。投資家から「デメリットでは？」との声も上がった。22年6月には、楽天カードによる投資信託の積み立て投資の内容も変わった。

多くの投資家は、投資のコストを抑えつつも、付加価値としてのポイント還元を重視している。特に長期投資を行う投資家にとって、保有ポイント制度は魅力的な要素だ。一部の投資家からは楽天に対する不満の声も上がった。

では、どこの証券会社での投信が一番お得なのか？

今年5月に松井証券が最後発ながらクレカ積み立てのポイント還元を開始してからその構図が大きく変わっている。 （つづく）