¡Ö²Î¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡×Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ°¦¤Î·»¤Î½ÐÀ¬
94ºÐ¤ÎÀ¼³Ú²È¡¢Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó¡£
º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡ÈºÇ°¦¤Î·»¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àõ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢1945Ç¯3·î¡¢¤¢¤Î¡ÖÅìµþÂç¶õ½±¡×¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¿ÆÀÌ¤òÍê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÇÉÙ»³¤ËÁÂ³«¡£
¤·¤«¤·8·î¡¢º£ÅÙ¤ÏÉÙ»³¤Ç¶õ½±¤¬¡Ä¡£2ÅÙ¤â¡ÖÂç¶õ½±¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡Ö¶õ½±¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
Ì¤ÌÀ¤ËÁÂ³«Àè¤ò½±¤Ã¤¿¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤Î±«¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡ÖÄí¤ËÆ¨¤²¤¿¤é¼þ¤ê¤¬Àè¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈï¤Ã¤Æ¡£²Ð¤Î³¤¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Àõ²¬¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢·»¡¦Àµ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢½ªÀï¤ÎÌó1Ç¯Á°¤Ë½ÐÀ¬¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÀïÁè¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÈÄí¤ÇÁ÷ÊÌ²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¡£¡ØÂÀÊ¿ÍÎ¡Á¡Ù¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¤²Î¤ò²Î¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¡×
Àï»þÃæ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¡£½ÐÀ¬¤¹¤ëÆü¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤ÎÀïÁè¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤ß¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤À¤È¡£²È¤ÎÁ°¤«¤é³Ñ¤Þ¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î´Ö¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ÎÞ¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë»þ¤Ë·»µ®¤¬¡Ø¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¤È°ì¸À¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½ªÀï¡£·»¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡Ö¡Ê·»¤Î¡Ë¹ü¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×
¾®¤µ¤Ê¹ü¤À¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ20Ç¯8·î11Æü¡¢ËÌµþ¤Ë¤ÆÀï»à¡£½ªÀï¤Î¤ï¤º¤«4ÆüÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£·»¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡Ä¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
Àõ²¬¤µ¤ó²Î¤¦
¡Ö¿´¤Ëº£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡Á¡×
Æ²¡¹¤È²Î¤¦Àõ²¬¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡¢¸¶Çú¤Î¤¤¤¿¤Þ¤·¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¶Ê¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
²Î
¡Ö¥Ò¥í¥·¥Þ¤Î¡¡¤Þ¤¿Ä¹ºê¤Î¡×
¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹Àõ²¬¤µ¤ó¡£
´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Àõ²¬ÀáÉ×¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÀïÁè¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤à¤´¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ä¡×
¡Ö80Ç¯Á°¤Ï¤Ò¤É¤¤ÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×