日本時間午後１１時にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長がテレビに出演し、同２０日午前３時１０分に講演する。ボウマン米ＦＲＢ副議長のテレビ出演は、日本時間１９日午前１時４５分にも予定されていたが、発言内容が全く報じられていないことからすると、１日延期になったようだ。ボウマン副議長は、関税関連の価格上昇は一時的である可能性が高いとの考えを持っている。１４日に発表された７月の米生産者物価指数で、総合、コアとも、前年比の伸びが前月から予想以上に加速したものの、ボウマン副議長が自身の年内３回利下げの見方を変えていないことを明らかにすれば、米金利先安観が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には７月の米住宅着工件数が発表されることになっている。大方の予想は年換算１２９万７０００戸となっており、前月の同１３２万１０００戸を下回り、２カ月ぶりに減少するとみられている。



