『I-LAND2』から誕生…iznaユン・ジユン、活動終了を発表「健康上の理由」 今後は6人体制で活動
グローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2』から誕生した7人組グループ・iznaのメンバー、ユン・ジユンが活動を終了することが19日、発表された。
【写真】今後活動していく「izna」6人のメンバー
所属事務所であるWAKEONEは「ユン・ジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました」とはじめ、「今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました」と報告した。
続けて「iznaはこれから6人体制で活動を続ける予定です。突然のお知らせとなり、ファンの皆様にご心配をおかけすることになったこと、心よりお詫び申し上げます。iznaがよりいいステージで皆様に恩返しできるよう全力を尽くしてまいります」とファンに伝えた。
iznaは、2024年に放送された『I-LAND2』で誕生したグループ。日本人2人を含む、チェ・ジョンウン、バン・ジミン、ユン・ジユン、ココ、ユ・サラン、マイ、チョン・セビの7人で昨年11月にデビュー。ユン・ジユンは3位でオーディションを通過していた。
■以下全文
iznaユン・ジユン 今後の活動に関するお知らせ
皆様こんにちは、WAKEONEです。
いつもiznaへの温かいご声援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
このたび、iznaメンバーのユンジユンの今後の活動についてお知らせいたします。
ユンジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました。ユンジユンは今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました。
これに伴い、iznaはこれから6人体制で活動を続ける予定です。
突然のお知らせとなり、ファンの皆様にご心配をおかけすることになったこと、心よりお詫び申し上げます。iznaがよりいいステージで皆様に恩返しできるよう全力を尽くしてまいります。
これからも成長し続けていくiznaへのファンの皆様の温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。
【写真】今後活動していく「izna」6人のメンバー
所属事務所であるWAKEONEは「ユン・ジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました」とはじめ、「今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました」と報告した。
iznaは、2024年に放送された『I-LAND2』で誕生したグループ。日本人2人を含む、チェ・ジョンウン、バン・ジミン、ユン・ジユン、ココ、ユ・サラン、マイ、チョン・セビの7人で昨年11月にデビュー。ユン・ジユンは3位でオーディションを通過していた。
■以下全文
iznaユン・ジユン 今後の活動に関するお知らせ
皆様こんにちは、WAKEONEです。
いつもiznaへの温かいご声援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
このたび、iznaメンバーのユンジユンの今後の活動についてお知らせいたします。
ユンジユンは健康上の理由で長い間悩んだ末、チーム活動を終了することになりました。ユンジユンは今年の初めから休養と回復に専念しており、その間、弊社とアーティスト本人は今後の活動の方向性について話し合いを重ねてまいりました。その結果、健康を最優先に考慮して、チーム活動終了という結論にいたりました。
これに伴い、iznaはこれから6人体制で活動を続ける予定です。
突然のお知らせとなり、ファンの皆様にご心配をおかけすることになったこと、心よりお詫び申し上げます。iznaがよりいいステージで皆様に恩返しできるよう全力を尽くしてまいります。
これからも成長し続けていくiznaへのファンの皆様の温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。