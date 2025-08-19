U23男子日本代表がU23カナダ代表にリベンジ成功…世界と戦った「GLOBL JAM 2025」3位で終了

8月18日（現地時間17日）、『GLOBL JAM 2025』で3連敗を喫していたU23男子日本代表がU23カナダ代表との3位決定戦に臨み、1点差の勝利で雪辱を果たした。

前半はカナダが司令塔のザイビアン・リーを中心に長距離砲を確立よく沈め、リードを奪われる展開に。日本も小澤飛悠（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）や広瀬洸生（青山学院大学）が応戦するものの、40－43で試合を折り返す。

第3クォーターに入ると川島悠翔（シアトル大学）が果敢にリングへアタックし徐々に差を埋めていく。ウィリアムスショーン莉音（白鷗大学）の3ポイントシュートで肩を並べると、十返翔里（東海大学）の得点で逆転に成功。最終クォーター終盤にカナダの追い上げに合うも、最後までリードを守り抜き75－74で前日のリベンジに成功した。

3位となった日本は、川島が17得点6リバウンド、十返が14得点5リバウンド、広瀬が8得点5リバウンドをマークしている。

同日に行われた決勝では、U23ブラジル代表が77－73でジョージタウン大学を破り優勝を飾った。







■試合結果



U23カナダ代表 74－75 U23日本代表



CAN｜23｜20｜9 ｜22｜＝74



JPN｜17｜23｜15｜20｜＝75



