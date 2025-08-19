関東・関西・名古屋3地区の各民放5局を対象にした2025年の上半期（1月〜6月）のテレビCM出稿動向が19日、ビデオリサーチから発表され、「起用社数タレントランキング」でドジャースの大谷翔平投手（31）が起用社数21社で女優の芦田愛菜（21）と並び1位を獲得した。

25年上半期の「CM起用社数タレントランキング」で大谷と芦田がいずれも前年上半期を上回る21社で1位となった（関東地区）。特に大谷は「伊藤園」「興和」「住友ゴム工業」などのCMに出演し、CM起用社数が前年上半期の11社から約2倍に増加した。3位には前年上半期1位の女優・川口春奈が入った。大谷は「CM露出タレントランキング」でも前年上半期106位から大きく順位を上げ、6位にランクイン。人気ぶりを改めて証明した。

25年上半期の「CM露出タレントランキング」は「松竹」「BOAT RACE 振興会」などのCMに出演する俳優の神尾楓珠がトップ。2位は「P&G」「キリン」などのCMに出演する女優の今田美桜、それぞれ前年上半期19位、16位から大きくランクアップした。3位には「アリナミン製薬」「日本スポーツ振興センター」などのCMに出演し、前年上半期28位から大きく順位を上げた俳優の鈴木亮平が入った。