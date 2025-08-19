井上雄彦氏が八村塁のキャンプを視察「塁の思いを感じて、私は心を動かされました」

8月19日、『SLAM DUNK』作者の井上雄彦氏が自身の公式Xを更新。八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）による『BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP』を視察に訪れたことを明かし、開催場所IGアリーナで撮影された動画も公開した。

八村とフィル・ハンディコーチがタッグを組み、世界を目指す日本の中高生に向け、3日間にわたってキャンプを開催。井上氏はイベント初日の18日に名古屋市のIGアリーナを訪れたようで、「#日本一丸」のハッシュタグを添えて次のようにつづった。

「10年ちょっと前には教わる側の子たちと同じ日本のバスケ少年だった塁が、アメリカに渡り世界のトップ選手になった現在まで、どれほどの努力を重ねているか、彼をそこまで運んできた学びと覚悟、正しい努力のしかた。それを自分だけのものにせず日本の子どもたち、後輩たちに伝えたい、知ってほしい、みんなもやれるよ、という塁の思いを感じて、私は心を動かされました」

BLACK SAMURAIの公式Instagramへ投稿されたストーリーズには、八村が参加者と笑顔でハイタッチする様子や、自らの実践を披露する動画も確認できる。イベント最終日の20日には『BLACK SAMURAI 2025 THE SHOWCASE』が予定されており、公開ワークアウトや名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの特別プログラム、キャンプ選抜選手による特別マッチなどが行われる。

【動画】八村塁が参加者へ粋なサプライズ