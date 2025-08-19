縦型ショートドラマ『奏のララ』が、8月26日よりTikTokサイコミ公式ショートドラマアカウントで配信されることが決定。あわせて主演を務める小川彩（乃木坂46）の金髪ギャル姿などを収めた場面写真が公開された。

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の原作は、美術の世界を舞台にした西宮瑠花による青春漫画。メイクが命の今どき女子高生・ララ（小川彩）は、一心不乱に絵を描く同級生の天才画家・久我奏（金丸尭暉）に出会い、彼の描く絵に一瞬で心を奪われて、美術部への入部を決意する。しかし、そこに立ちはだかったのは校則を重んじる真面目な委員長・篠原ゆり子。美術部への入部を賭けて、ララは人生初のコンクールに挑むことに。果たしてララは、自分の“好き”を貫き、無事に入部することができるのか。

公開された場面写真では、金髪ギャル ・ララに扮した乃木坂46の小川をはじめ、個性豊かな登場人物たちの姿が切り取られている。

また、「サイコミ」内のコラムページでは、出演者たちのコメントや作品紹介ページが公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）