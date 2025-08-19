高橋みなみ「薬味たっぷり」夏らしい手料理公開「レシピ気になる」「食べたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】元AKB48でタレントの高橋みなみが18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋みなみ「夏にピッタリ」と話題の手料理
高橋は「薬味たっぷり豚しゃぶ」とつづり、食卓を公開。みょうがやネギなどを使用した豚しゃぶと、海苔、じゃこがトッピングされた冷奴、タコときゅうりの和物、具だくさんの味噌汁などが並んでいる。
この投稿にネット上では「夏にピッタリで美味しそう」「食べたい」「レシピ気になる」「真似します」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
