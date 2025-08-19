¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡Û¥Î¡¼¥Ñ¥óµÊÃã¤Ï¡Ö²õÌÇ¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤Ï¡Ö·ãÁý¡×¡Ä¡Ç84Ç¯Âç²þÀµ¤Îà±Æ¶Áá
1984Ç¯¤ÎÂç²þÀµ¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖÀÉ÷Â¯¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶èÊ¬¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¶È³¦¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤¿¡£²þÀµ¸å¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡ÛÂè£²²ó¤Î¸åÊÔ¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÉ÷Â¯¶È¤Ë¡Ö±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¡×¤òÀßÄê
1984Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¸å¤ÎÀÉ÷Â¯¶È³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤Ï±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¸Ä¼¼ÉÕÍá¾ì¡Ê¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡¦Åö»þ¡Ë¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Îµ¬Äê¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤êµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÉ÷Â¯¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Î¿·µ¬³«¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢´ûÆÀ¸¢¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ûÆÀ¸¢¤òÁÀ¤Ã¤ÆË¡²þÀµÁ°¤ËÆÏ¤±½Ð¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¶î¤±¹þ¤à¶È¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·É÷±ÄË¡¤Î»Ü¹Ô¤ò¹µ¤¨¤¿1984Ç¯Æâ¤ËÁ°Ç¯¤Î38¡ó¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ÏË¡²þÀµÅö»þ¤Î´ûÆÀ¸¢¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾»Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
´ûÂ¸¤Î¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Å¹¤Î³«¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¼ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¤È¶¥¹ç¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ï¤¤¤Ä¤âËþ¼¼¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¹ÔÎó¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤Î¿Íµ¤¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¹¤°¤ËÄÙ¤ì¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡Ö¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÅ¹¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤À¡£³¹¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÅ¹¤ËË¬¤ì¤ëÀÎ¤«¤é¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Å¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤äÁ´ÌÌ²þ½¤¤Ï¶Ø»ß
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤Î¿·µ¬³«Å¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¿·½É¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ñºö¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£É÷Â¯Å¹¤Î¿Ê½Ð¤òµ¬À©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·É÷±ÄË¡»Ü¹ÔÄ¾Á°¤Î1985Ç¯£±·î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿·½É¶èÌò½êÆâ¤Ë¿Þ½ñ´Û¤ÎÊ¬¼¼¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊ¬¼¼¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®£±ÃúÌÜ¤Ç¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ç11Ç¯10·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤ÎÈ¾·Â200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ÎÀßÃÖ¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤¬ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶õ·ä¤Ë¿·µ¬Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢É÷Â¯Å¹¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤¬µþÅÔ»Ô¤ÎÌÚ²°Ä®¤Ç¤¢¤ë¡£»Ô¤ÏÅÔ»Ô¸ø±à¤òÀ°È÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó³«¶È¤·¤¿Å¹¤Ë¤Ï´ûÆÀ¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸½ºß¤â10¸®¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤¬±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ê¡²¬¡¦Ãæ½§¤Ç¤âµ¯¤¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶õ´Öµ¬À©¤ÏÀÉ÷Â¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ä¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£½»Âð½¸¹çÃÏ°è¤ª¤è¤Ó³Ø¹»¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î»ÜÀß¤Î¼þ°Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡ÖÀ©¸ÂÃÏ°è¡×¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¿Í¤¬½»¤àÃÏ°è¤Ç¤Ïµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬ÄÉ²Ã¤äÎã³°¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²þÀµ¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¡¢Å¹¤ÎÆâ³°Áõ¤È¤¤¤Ã¤¿¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀÉ÷Â¯¤Î·úÊª¤Ï¿·ÃÛ¤äÁý²þÃÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤ë¡£
·ú¤ÆÂØ¤¨¤äÁ´ÌÌ²þ½¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´ûÆÀ¸¢¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î±Ä¶È¤È¤ÎÆ±°ìÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê°ãË¡½ÐÅ¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â´ûÆÀ¸¢À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª¾ð¤±¡×¤Ç±Ä¶È¤Î·ÑÂ³¤òÇ§¤á¤ëàÎã³°Åª¤Ê²¸Åµá¤Ç¤¢¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
·úÊª¤Î³°Â¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÆâÂ¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È²þ½¤¹©»ö¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Î¡Ö±äÌ¿¡×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ûÆÀ¸¢¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«Á³¾ÃÌÇÅª¤Ëàµà¤Á²Ì¤Æ¤ÆÌµ¤¯¤Ê¤ìá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Ï·µà²½¤·¤¿·úÊª¤ÏËÉºÒ¾å´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡Ö·ú¤ÆÄ¾¤·¤¯¤é¤¤Ç§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥½¡¼¥×¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤¬ÊÄ´Û¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤¬µÄÂê¤Ë¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬àËÜ¼ÁÅª¤Ë¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤áÀÉ÷Â¯¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤áÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷Â¯Å¹¤Î±Ä¶È¤Ï¿¼Ìë£°»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎµÒ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤È¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Ë¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ë¶Ø»ß»ö¹à¤òÀ°Íý¤·¡¢Ë¡Î§¤È¤·¤ÆÌÀµ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈóËÜÈÖ·Ï¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥¹¤¬Î´À¹
1985Ç¯£²·î¤Ë¿·É÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÅ¦È¯¤¬µ¯¤¤ë¡£¿·¤·¤¤ÀÉ÷Â¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ù»¡¤¬¡¢¤³¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥óµï¼ò²°¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤ÆÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤Û¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ñ¥óµÊÃã¤¬¿·¤·¤¯µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿¡£¿·É÷±ÄË¡¤Ë¡ÖÊ£¹ç±Ä¶È¤Î¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°û¿©Å¹¤ÈÀÉ÷Â¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊ£¹ç¤µ¤»¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹¤Ï´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸Ä¼¼ÉÕ¤¤Î¥Î¡¼¥Ñ¥óµÊÃã¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë´Ê°×¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ100¡ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò½÷À¤Î¹µ¤¨¼¼¤ÎÊÉÌÌ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µÒ¤ËÁª¤Ð¤»¤ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤·¤¿Å¹¤â¸½¤ì¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ñ¥óµÊÃã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·É÷±ÄË¡¤¬¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿1984Ç¯£¸·î¤«¤é¡¢»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë1985Ç¯£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼É÷Â¯¤ÎÅ¹¤¬¼ý±×Î¨¤ÎÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤ØÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤ÏÀ´¶¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀÅª¹¥´ñ¿´¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎµÒ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÌòÌ³¡×¤ÈÆ±Ë¡¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¡¢à¤É¤¦¤ä¤é¿·Ë¡¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤á¤È¶È¼Ô¤¬¤½¤ì°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¸®¿ô¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈóËÜÈÖ·Ï¼ÍÀº¥Õ¡¼¥¾¥¯¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤¬¥Õ¡¼¥¾¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ËÄêÃå¤·¡¢Á´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¸Ä¼¼¥Ø¥ë¥¹¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤¬¿·É÷±ÄË¡¤Î¾òÊ¸¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ³½ï¤¢¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·É÷±ÄË¡»Ü¹Ô¸å¤â¥½¡¼¥×¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦µÈ¸¶¤Î¾ì¹ç¡¢»Ü¹Ô¸å¤Ë¤Ï£±Æü¤ÎµÒ¿ô¤¬È¾Ê¬¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÒÂ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö±Ä¶È¤Ï¸áÁ°£°»þ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦µ¬À©¤À¤Ã¤¿¡£¿¼Ìë¤È¤¤¤¦²Ô¤®»þ¤ò¼º¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥½¡¼¥×¡¢¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥Ô¥ó¥µ¥í¤Ê¤É¤â¸®ÊÂ¤ßÇä¤ê¾å¤²¤¬È¾¸º¡£°ìÈÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£É÷Â¯Å¹¤ÎµÒ°ú¤¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÀÆ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ü¹Ô¤Î£±Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç100Å¹°Ê¾å¤¬ÇÑ¶È¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢É÷Â¯Å¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·àÅ¾¤ó¤Ç¤â¥¿¥À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤á¤Î¤¬¡¢É÷Â¯Å¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¸áÁ°£°»þ¤«¤éÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç¤¬Ë¡µ¬À©¤Ç±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Æü¤Î½Ð¤«¤é±Ä¶È¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÁÀ¤¦¡ÖÁáÄ«±Ä¶È¡×¤ò»Ï¤á¤ëÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÁ¶â¤â³Ê°Â¤ÇÁáÄ«¤Ê¤éÈ¾³Û¡¢¤¿¤À¤·»þ´Ö¤âÈ¾¸º¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸áÁ°£°»þ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦±Ä¶È»þ´Ö¤ò·úÁ°¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢¤·¤ì¤Ã¤È¿¼Ìë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ëÅ¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢·¿É÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸
É÷±ÄË¡¤ÎÏÈ³°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¾¦Çä¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤À¡£ÅÅÏÃ¤ò²ð¤·¤Æ½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤ò°¶Àû¤¹¤ëÅ¹¤ÏÄÌ¾Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤¬ÅÅÏÃÎÁ¶â¤È¤È¤â¤Ë¾ðÊóÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥ëQ2¡×¡¢°ìÈÌ¤Î¸ø½°²óÀþ¤ä¹ñºÝÅÅÏÃ²óÀþ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢ÃËÀÍÎÁ¡¦½÷ÀÌµÎÁ¤ÎÁÐÊý¸þ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤Ê¤É¤â¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¡£ÅÅÏÃ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ÛÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢·¿É÷Â¯¤¬½Ð¸½¤·¡¢¿·¼ê¤ÎÀÇäÇã¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Ï³¹Ãæ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¶õ´ÖÅª¤Êµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÌµÅ¹ÊÞ·¿¤¬Î®¹Ô¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ù¥ë¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È´Æ»ë¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÉ÷Â¯»º¶È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¯¤ÆÊØÍø¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¶ÈÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·É÷±ÄË¡¤Ï¤³¤Î¸å¤â²þÀµ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
