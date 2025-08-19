山梨県の富士山麓で、外国人観光客によるレンタカー事故が急増している。

昨年は約８００件の事故が発生し、前年の倍近くとなった。富士山撮影の新スポットとして、住宅街などに外国人観光客が集まっており、慣れない狭い道を走行する機会が増えたことが一因とみられる。（甲府支局 涌井統矢、木村誠）

入り組んだ道

同県忍野村の住宅地では７月上旬、レンタカーを示す「わ」ナンバーの車が行き交っていた。近くには、世界文化遺産・富士山の構成資産で、富士山を一望できる湧水池「忍野八海」がある。「八」という数字が末広がりで縁起がよいと海外で話題になり、村の観光協会によると、昨年度は訪日外国人を中心に数百万人が訪れた。

「富士山周辺は車道を歩く観光客も多く、運転していて怖いわ」。台湾から旅行に来た会社員（３２）はこう嘆く。都内からレンタカーを運転してきたが、日本では台湾と異なり、車は左側通行。「ハンドルが逆で慣れない。スピードを落として運転してきた」と肩をすくめた。

近隣住民らによると、忍野八海の周辺は入り組んだ道が多く、車のすれ違いが困難な場所もある。近くに住む７０歳代男性は６月、レンタカーとタクシーのミラー同士がぶつかる事故を目撃した。「一時停止で止まらない車も多く、自分も何度かぶつかりそうになった」と憤る。

物損７７０件

富士山麓の富士五湖地域では近年、観光名所が増加している。

同県富士吉田市内では、富士山を背景にレトロな街並みを撮影できる「本町通り」に多い日で１日４０００人超が訪れるようになった。隣の富士河口湖町では、富士山がコンビニ店の上にのっているような光景に外国人観光客らが殺到している。いずれも元々は観光地ではなく、周辺は細い道が多い。

県警によると、富士五湖地域では昨年、外国人観光客が運転するレンタカーによる物損事故は７７０件（暫定値）あり、前年の４１７件（同）から１・８倍に増えた。物損事故全体の約２割を占めており、前年は０件だった人身事故も昨年は４件起きた。死者はいないという。

県警が外国人観光客のレンタカー事故を分析したところ、富士五湖地域では昨年、塀や柵などにぶつかる単独事故が７割超を占めた。約２割は出合い頭などでの車両同士の事故だった。

対策として県警は２月から、レンタカーによる事故現場を記したマップを作成。レンタカー店には７か国語で注意を呼びかけるチラシを配るよう依頼している。

県外でレンタカーを借りて訪れる外国人も多い。県警交通企画課の一杉公介次席は「宿泊施設や観光地など、外国人が訪れる場所での啓発活動に力を入れたい」としている。