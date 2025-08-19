&TEAM¡¦K¡ßBOYNEXTDOOR¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤È¥¦¥Ê¥¯¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¶¦±é¡ª£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¡Ö¥¤¥±¥á¥óÊÂ¤ó¤Ç¤Æ´ãÊ¡¡×¤ÎÀ¼
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÈBOYNEXTDOOR¡Ê¥Üー¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥É¥¢¡Ë¤ÎJAEHYUN¡Ê¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ÈWOONHAK¡Ê¥¦¥Ê¥¯¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①K¡¢¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¦¥Ê¥¯¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È ②3¿Í¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è ③K¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È ④¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¦¥Ê¥¯¤ÈÀîÅçÌÀ ⑤¥é¥Ã¥Ôー¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤ÊK¤È¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¦¥Ê¥¯¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ£³¥·¥ç¥Ã¥È
8·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë¡¢BOYNEXTDOOR¤Î¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤È¥¦¥Ê¥¯¤¬À¸½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î7·î～9·î¤Î·îÍË¥·ー¥º¥ó¥ì¥®¥å¥éー¤òÌ³¤á¤ë&TEAM¤ÎK¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿3¿Í¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£Ãæ±û¤Ç¥Ôー¥¹¤·¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëK¤Ë´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊú¤¤Ä¤¯¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡¢K¤ÈÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¥¦¥Ê¥¯¤È¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë&TEAM¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤â¸ø³«¡£½çÈÖ¤Ë¥«¥á¥é¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤¢¤È¡¢K¤òÀèÆ¬¤Ë¥¦¥Ê¥¯¡¢¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÇÏ¢¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖK¥Ò¥ç¥ó¤¬¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Æ´ãÊ¡¡×¡Ö¶¦±éºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤È¥¦¥Ê¥¯¡¢ÈÖÁÈ¤ËÄÞº¯»Ä¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖK¤µ¤ó¤¦¤Á¤Î¸µµ¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£K¡¢¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¦¥Ê¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹
¤³¤Î¤Û¤«¡¢K¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¦¥Ê¥¯¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙMC¤ÎÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥Ã¥Ôー¡×¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£