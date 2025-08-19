BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）がInstagramを更新。前髪を作った最新ショットを公開し、話題を集めている。

【写真】BLACKPINKジェニーの前髪＆斬新なキティ衣装 【写真】ミラノを楽しむジェニー

■ふんわりとした前髪が新鮮なBLACKPINKジェニー

8月6日、イタリア・ミラノでBLACKPINKのワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞』のイタリア公演を行ったジェニー。投稿はライブのオフショットで、キャプションには「Grazie Milan（ありがとうミラノ）」と記されている。

ジェニーは前髪なしのロングヘアが定番スタイルだが、この公演では長めの前髪を作った姿を披露。ふんわりと動きを付けてセットし、優しい雰囲気を醸し出している。またジェニーは様々なステージ衣装の姿を投稿。1、14枚目ではヘソ出しのベアトップ、6、7、10、13枚目ではキティちゃんをブラトップのようにあしらった個性豊かなコーディネートを見せた。

SNSでは「前髪本当に似合っててきれい」「前髪あるのめちゃくちゃ可愛いしセクシー」「いつもより色気が増してる！」「ジェニ前髪作っててやばい」など様々な反響が起こっている。

■BLACKPINKジェニー、ミラノでジェラートを味わう

またジェニーは、ミラノの街歩きを楽しむ姿も公開。抜群のプロポーションが引き立つミニスカートルックで、ドゥオーモの前に佇んだり、フラミンゴを眺めたり、ジェラートを食べたりと、観光を楽しんだようだ。