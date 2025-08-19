19日15時現在の日経平均株価は前日比110.84円（-0.25％）安の4万3603.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1129、値下がりは442、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は126.62円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が58.35円、コナミＧ <9766>が27.52円、バンナムＨＤ <7832>が15.4円、任天堂 <7974>が12.83円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を27.45円押し上げている。次いで東エレク <8035>が23.30円、ＴＤＫ <6762>が21.27円、第一三共 <4568>が17.93円、豊田通商 <8015>が10.23円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、不動産、金属製品、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、銀行、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分5秒時点



