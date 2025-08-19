「ヒールだと足疲れる、、」→ 解決！【ZARA】大人のきれい見え♡「フラットシューズ」

ヒールで足の疲れを感じたら、無理せず「フラットシューズ」に切り替えるのが賢い選択かも。ラクな履き心地と上品なルックスを両立できれば、通勤も休日のおでかけも、もっと軽やかに楽しめそう。そこでチェックしたいのが【ZARA（ザラ）】のフラットシューズたち。素材やディテールにこだわった上品なラインナップに注目です。

抜け感たっぷりなポインテッドトゥシューズ

【ZARA】「スプリットスエード バックル スリングバックシューズ」\8,990（税込）

シャープなポインテッドトゥが足元をすっきり見せてくれそうな、スプリットスエード素材のフラットシューズ。かかとが見えるスリングバック型で、上品さの中に軽やかな抜け感を演出してくれます。大きめのバックルが視線を集めて、シンプルコーデも一気にこなれた印象に。ワイドパンツやロングスカートとのコーディネートが特におすすめです。

サテン × デザインバックルで煌めく足元に

【ZARA】「サテンエフェクト フラットシューズ 50TH ANNIVERSARY」\5,990（税込）

光沢感のあるサテンに、キラキラとしたビジュー付きバックルが印象的な一足。足元に煌めきをプラスするこのシューズは、フラットでも上品な存在感が魅力です。普段使いはもちろん、パーティーやお呼ばれシーンにも役立ちそう。カジュアルなお出かけなら、カラーソックスやタイツとのコーディネートもおすすめです。

