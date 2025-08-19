TBS近藤夏子アナ、父との2ショット公開「仲良しでほっこり」「素敵な家族」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】TBSアナウンサーの近藤夏子が18日、自身のInstagramを更新。父親との微笑ましい2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS美人アナ、父との仲良し2ショット
近藤アナは「父と共同作業で写真を撮りました」とつづり、父親とゴルフマーカーを使って写真を撮る様子を公開。「結構仲良しです」と、父親との関係性についても明かした。写真には、父親と湖を眺めながら写真を撮影する近藤アナの後ろ姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「仲良しでほっこり」「素敵な家族」「癒やされる」「微笑ましい光景」「旅行楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
