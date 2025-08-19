STARTO勢登場の『横山万博』情報更新 「座席指定制に変更」「座席指定券はランダムで配布」【概要】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で９月11日に開催されるイベント『横山万博』の情報が、19日に更新された。
【写真】万博の百鬼夜行 ミャクミャクが本領発揮「めちゃくちゃ馴染んでる」
横山裕（SUPER EIGHT）を愛してやまないSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント。新たな情報更新では「座席指定制に変更しております。ブロックごとの集合時間の設定はございません」「座席指定券はランダムで配布します」などと案内された。
■『横山万博』
＜日時＞
2025年9月11日（木）17時30分開場、19時開演、20時終演（予定)
※座席指定制に変更しております。ブロックごとの集合時間の設定はございません。
※17時以降の来場日時予約および夜間券では抽選にお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
＜場所＞
EXPO アリーナ「Matsuri」
＜出演者＞
横山裕（SUPER EIGHT）、桐山照史（WEST.）、濱田崇裕（WEST.）※濱＝旧字体、小瀧望（WEST.）、藤原丈一郎（なにわ男子）、大橋和也（なにわ男子）、小島健（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）
＜内容＞
横山裕（SUPER EIGHT）を愛してやまないSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント。
＜予約＞
イベント観覧「7日前抽選」の申込を受け付けます。「7日前抽選」当選者を対象に、開催当日12時45分よりEXPOアリーナ「Matsuri」前で座席指定券を配布するため、開催当日12時までの来場日時予約がなされた大阪・関西万博入場チケットをご準備いただき、予約・抽選ガイド「7日前抽選」をご確認のうえ応募ください。
抽選申込期間：2025年8月11日（月）〜9月3日（水）
当選通知（当選者のみ）：9月4日（木）より順次
※予約抽選申し込み時の画面に表示される開催時間の「12時45分」は実際のイベントの開場時刻ではなく、当日の座席指定券の配布開始時刻を表しています。
実際の開場時間とは異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
※17時以降の来場日時予約および夜間券では抽選にお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
【座席指定券配布について】
・イベント観覧は座席指定となります。
・「7日前抽選」当選者を対象に、当日12時45分よりEXPOアリーナ「Matsuri」前で座席指定券を配布します。
・座席指定券はランダムで配布します。（グループの場合は、全員が揃っている場合に限り連番での配布が可能です）。早い時間にお並びいただいても、必ずしも前方エリアの座席が割り当てられるわけではございません。急がずに配布場所にお集まりください。
・受け取り時には本イベントの予約が取れている「EXPO2025 デジタルチケット」のQRコード画面を確認します。スムーズに進行するために画面表示の準備をしてお越しください。スクリーンショットなどの画像データでは座席指定券を受け取りできませんのでご注意ください。
・なお、座席指定券配布には一定の時間がかかる見込みです。お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、「7日前抽選」に先行して「SUPER EIGHTファンクラブ」、「WEST.ファンクラブ」、「なにわ男子ファンクラブ」、「Aぇ! groupファンクラブ」では、会員を対象に大阪・関西万博入場チケット付き予約販売（抽選）の申込を8月5日（火）〜8月24日（日）まで受け付けています。詳細は、各ファミリークラブ会員ページをご確認ください。
【写真】万博の百鬼夜行 ミャクミャクが本領発揮「めちゃくちゃ馴染んでる」
横山裕（SUPER EIGHT）を愛してやまないSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント。新たな情報更新では「座席指定制に変更しております。ブロックごとの集合時間の設定はございません」「座席指定券はランダムで配布します」などと案内された。
＜日時＞
2025年9月11日（木）17時30分開場、19時開演、20時終演（予定)
※座席指定制に変更しております。ブロックごとの集合時間の設定はございません。
※17時以降の来場日時予約および夜間券では抽選にお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
＜場所＞
EXPO アリーナ「Matsuri」
＜出演者＞
横山裕（SUPER EIGHT）、桐山照史（WEST.）、濱田崇裕（WEST.）※濱＝旧字体、小瀧望（WEST.）、藤原丈一郎（なにわ男子）、大橋和也（なにわ男子）、小島健（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）
＜内容＞
横山裕（SUPER EIGHT）を愛してやまないSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちによる一夜限りのスペシャルイベント。
＜予約＞
イベント観覧「7日前抽選」の申込を受け付けます。「7日前抽選」当選者を対象に、開催当日12時45分よりEXPOアリーナ「Matsuri」前で座席指定券を配布するため、開催当日12時までの来場日時予約がなされた大阪・関西万博入場チケットをご準備いただき、予約・抽選ガイド「7日前抽選」をご確認のうえ応募ください。
抽選申込期間：2025年8月11日（月）〜9月3日（水）
当選通知（当選者のみ）：9月4日（木）より順次
※予約抽選申し込み時の画面に表示される開催時間の「12時45分」は実際のイベントの開場時刻ではなく、当日の座席指定券の配布開始時刻を表しています。
実際の開場時間とは異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
※17時以降の来場日時予約および夜間券では抽選にお申し込みいただけませんので、ご注意ください。
【座席指定券配布について】
・イベント観覧は座席指定となります。
・「7日前抽選」当選者を対象に、当日12時45分よりEXPOアリーナ「Matsuri」前で座席指定券を配布します。
・座席指定券はランダムで配布します。（グループの場合は、全員が揃っている場合に限り連番での配布が可能です）。早い時間にお並びいただいても、必ずしも前方エリアの座席が割り当てられるわけではございません。急がずに配布場所にお集まりください。
・受け取り時には本イベントの予約が取れている「EXPO2025 デジタルチケット」のQRコード画面を確認します。スムーズに進行するために画面表示の準備をしてお越しください。スクリーンショットなどの画像データでは座席指定券を受け取りできませんのでご注意ください。
・なお、座席指定券配布には一定の時間がかかる見込みです。お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、「7日前抽選」に先行して「SUPER EIGHTファンクラブ」、「WEST.ファンクラブ」、「なにわ男子ファンクラブ」、「Aぇ! groupファンクラブ」では、会員を対象に大阪・関西万博入場チケット付き予約販売（抽選）の申込を8月5日（火）〜8月24日（日）まで受け付けています。詳細は、各ファミリークラブ会員ページをご確認ください。