¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê48¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÊ¬ÊÌ´ª°ã¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï1998Ç¯¡¢À¾ËÙÎ¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤é¤Ï¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï´Ä¶¾Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹ÊóÂç»È¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤âÂ¿¤¯½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý°¦Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÂ¥¤µ¤ì¡¢ÂìÂô¤Ï¡ÖÊ¬ÊÌ´ª°ã¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç·ë¹½´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢º£°û¤ó¤Ç¤ë¼êÁ°¤Î¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤â¤Î¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÍÆ´ï¡×¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤´¤ÞÌý¤ÎÍÆ´ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤È¤«¤À¤È¡¢Ìý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÌý¤¬À÷¤ß¤Æ¤ë¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤ÇÉ¬¤ºÎ¢¤Ë¡Ö¥×¥é¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½µ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥×¥é¤ÎÊý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2°Ì¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö·ë¹½¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¦Êý¤È¤«¤â·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤À¤«¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤³¤ì¤â²æ¡¹¤¬¼ê¤ÇÊ¬¤±¤Æ¡¢¥×¥éÁÇºàÂÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1°Ì¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤È¤«Íñ¤ÎÍÆ´ï¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤ÎÍÆ´ï¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÈÍñ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÁÇºà¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¡¢Íñ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥¹¥±¡¼¥É¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤ÎÊý¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¤ä¤Ä¤â·ë¹½Àö¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤ê½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ìÀö¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÄÇ³¤´¤ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ËÍ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂìÂô¡£¡Ö¤¢¤ÎÂ¾¤ÎåºÎï¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤â±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²ó¼ý¤·¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ2¡¢3ÆüÃÖ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤Î»þ´ü¤À¤ÈG¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ÒÀ¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£