NiziU、「サマソニ」初出演で大阪＆東京を熱狂の渦に！人気曲サプライズ披露にファン歓喜

NiziUが「SUMMER SONIC 2025」で圧巻のステージを披露し、観客を熱狂させた。

【写真】「需要しかない」NiziU、大人気グループと集合写真

8月16日・17日の2日間、千葉のZOZOマリンスタジアムと幕張メッセ（東京会場）、大阪の万博記念公園（大阪会場）にて日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」が開催された。

NiziUは16日に大阪会場最大規模の「AIR STAGE」、17日には東京会場の「PACIFIC STAGE」の大トリとして「SUMMER SONIC」のステージに登場し、成長したパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。

（写真＝©SUMMER SONIC All Rights Reserved.）





単独ツアーでもおなじみの“NiziUバンド”を引き連れ、夏フェスならではのダイナミックなサウンドとともに、プレデビュー曲『Make you happy』でステージの幕を開けた。続けて、スマッシュヒットを記録した『SWEET NONFICTION』、メンバーが観客を煽り、一緒にタオルを振り回して盛り上がるサマーソング『Super Summer』、最近リリースされた『LOVE LINE -Japanese ver.-』や『Shining day』など、人気の楽曲を続けて披露した。

（写真＝©SUMMER SONIC All Rights Reserved.）

さらに今回、2ndシングル収録曲の日本語バージョン『What if -Japanese ver.-』をサプライズで初披露し、会場の熱気を一層高めた。ラストは『Make you happy』に加え、代表曲『Take a picture』でステージを縦横無尽に駆け回り会場を盛り上げた。2日間にわたる彼女たちの「SUMMER SONIC 2025」のステージは大歓声に包まれながら幕を閉じた。

（写真＝©SUMMER SONIC All Rights Reserved.）

NiziUの「SUMMER SONIC」出演は今回が初めてだったが、2021年にZOZOマリンスタジアムで開催された「SUPER SONIC 2021」で初めて有人観客のライブを経験しており、その後も、3度の全国ツアーや、東京ドーム、京セラドーム大阪、ZOZOマリンスタジアムでの単独公演など、大規模会場で数多くのパフォーマンスを積み重ねてきた。今回の出演は、彼女たちの成長した姿をファンのみならず幅広い観客に証明する場となった。

なお、NiziUは、“NiziU史上最多公演数”となる初のホールツアーを目前に控えており、彼女たちのライブパフォーマンスから引き続き目が離せない。