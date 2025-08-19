Ä¹´ü¶âÍø1.600%¤Þ¤Ç¾å¾º¡¡20Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥ÉÔÄ´¤Ç
Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬°ì»þ1.6%¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ¡¢¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë1.6%¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÄ¤ÏÇä¤é¤ì¤Æ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Àè½µ¤«¤éÂ³¤¯³ô¹â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬³ÈÂç¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢20Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÅê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»ñ¶â¤òºÄ·ô¤«¤é³ô¼°¤Ê¤É¤Ë°Ü¤¹Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£