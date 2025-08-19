¡Ö½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬ÃÙ¤¤Í½ÁÛ¡¡Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºöÂ³¤±¤Æ¡×9¡¦10·î¤âÁ´¹ñ¤Ç¹â²¹·¹¸þ¡¡½©±«Á°Àþ¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡µ¤¾ÝÄ£
¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ëºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç38.2¡î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢9·î¤«¤é11·î¤Î3¤«·î´Ö¤ÎÅ·¸õ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö½©¤Î¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¨Àá¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÊÐÀ¾É÷¤¬°ú¤Â³¤ÆüËÜ¤ÎËÌÂ¦¤òÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢9·î°Ê¹ß¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·îÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢9·î¡¦10·î¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖËÜÍè¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï²Æ¤«¤éÅß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ½Êó¤Ç¤Ï½©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¨Àá¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ë¤µ¤¬Ä¹°ú¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢11·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬Åß·¿¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¢§ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¢§ÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢¢§À¾ÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²Æ¤¬Ä¹¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÅß¤¬Íè¤¿¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹ß¿åÎÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¡ÖÊ¿Ç¯¤Ï9·î¤´¤í¤«¤é½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï10·î¤ËÊÐ¤ëÍ½ÁÛ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î¤´¤È¤Î¹ß¿åÎÌ¤â¡¢¢§9·î¤È11·î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¢§10·î¤ÏÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤È²Æì¡¦±âÈþ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
