ちょっとそこまで、のお供に。

ガジェットを持ち歩く人にとって、洋服や靴と同じくらい大事なモバイルバッテリー。もはや身体の一部と言っても過言ではありませんね。

今日も今日とてAmazonをじっとり眺めていたら、すごくいいモバイルバッテリー見つけたんですよ。PHILIPSの3in1タイプです。

USB-C×2にApple Watch充電端子もある

このモバイルバッテリー、容量は5,000mAhとほどほどですが、折りたたみ式のUSB-C端子があり、スマートフォンなどに直接ぶっ刺せます。そしてUSB-Cケーブルも生えており、ガジェットの2台同時充電が可能。

その上、Apple Watchの充電にも対応しているという、Apple Watchユーザーにとっては、うれしい仕様となっています。

急速充電やパススルー充電にも対応。液晶も付いてます

このタイプのモバイルバッテリーは、ケーブルを持ち歩かなくてよくなるというのが大きなメリット。ちょっと近所にお出かけするとき、これだけ持っていけばガジェット回りの電池の不安は解消できますね。

今だけ500円オフですよ

原稿執筆時、Amazonでの価格は通常3,980円のところ、500円オフの3,480円。もともとそんなに高くはありませんが、さらにお求めやすくなっています。

こういうタイプのモバイルバッテリー、1台持っておくと日常生活における「ああ、充電がなくなっちゃう…」という恐怖から解放されるので、ぜひどうぞ。

