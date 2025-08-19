「3歳息子の靴から芽が…！？」驚きの写真に「ジョジョっぽくて笑った」「これはもうトトロの世界」
「3歳の靴から芽が…！？」
こんなポストをされたのは辺川銀（@penkawagin）さん。
投稿されたのは、小さな子ども靴から小さな双葉の芽が出ている驚きの写真です。鮮やかな水色の靴のつま先から、まるで自然の生命力を象徴するかのように小さな双葉が伸びている様子が写されています。
「ジョジョっぽくて笑った」
「これはもうトトロの世界」
「ウォーリーが置いてったのかもしれん」
「育ててほしかった…！」
投稿には、驚きの声が多数寄せられました。ポストをされた辺川銀さんにお話を伺いました。
ーー写真はどのような状況で撮影されたのでしょうか？
「子どもと出かけようと、ふと靴を見ると芽が出ていました」
ーー芽が出ているのを最初に見つけたときは？
「『めずらしいこともあるものだなぁ』と、夫婦で驚きました」
ーー靴の中に種が入り込んだのでしょうか？
「公園や保育園で草むらや水溜りにどんどん踏み入っていたので、その過程で種やら水やらがついたのかなと思います」
ーーこの芽は現在どうされていますか？
「息子本人に見せたところ『僕の靴にへんなのがついてる…』といった様子で、その場ですぐに抜いてしまいました」
ーーポストが大きな反響を呼びましたね。
「『ジョジョ』『ウォーリー』『トトロ』『ナウシカ』など、いろいろな作品を連想してくれる方がいて楽しかったです。
また、芽が育つことを期待してくださるツイートも多かったのですが、それについては前述のとおりすぐに抜いてしまったので、すこしだけごめんなさいという気もします」
辺川銀さんは「個人で『あなたのショートショート』というサービスをやっています。『あなたのお話を小一時間きいて、掌編小説をかく』というサービスです。ご興味のある方はサイトを覗いてみてください」
思わぬ生命の息吹に驚かされた“靴から芽”の出来事。まるで物語のワンシーンのような不思議でやさしい写真に、多くの人が心を和ませました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）