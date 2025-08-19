2025年8月17日、元キャバ嬢でインフルエンサーの進撃のノアが、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を公開した。

ノアが今回の物件に引っ越したのは、昨年の10月だという。物件は結婚前から借りていた場所のようで、「1年ぐらい経つ」と明かした。以前住んでいた部屋はリビングが「90畳」あり、今回の部屋の広さはその半分くらいのようだ。だが、それでも広々としており高級感が溢れている。部屋は全体的に白を基調とした内装で、リビングの床には「NOA」と自身の名前が刻まれた大理石も。

テレビはスピーカーが自動で開閉する珍しいタイプで、「300万」したという。そして寝室の枕元には、夫であるYouTuberのヒカルとの2ショットが。だが、ヒカルはまだ一度も自宅には来ていないようだ。次に紹介した衣装部屋にはブランドもののバッグたちが並び、ノアも「何百万って買い物はしてる」と、普段の金銭事情を語った。ただ家具にはあまりお金はかけないようで、高級なのはテレビぐらいだと紹介した。

現在の家賃は「150万」で、住宅選びは「身の丈にあったマンションに住む」ことを意識していると語った。今回の動画に視聴者からは「素敵」「女の子の憧れ」「センスの塊」といった声が集まった。

（文＝向原康太）