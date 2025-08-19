双子妊娠中のタレント・中川翔子が19日、自身のインスタグラムを更新。妊娠初期に出血の症状があったことを告白した。

中川は「健診！むくみ、塩分血圧など合格でホッとしました、が、張りやすくなってるから安静にとのこと」と報告。妊婦健診をクリアしたことを伝えた。

そして「初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち ギリギリまでどうかお腹で無事でいてほしい」と妊娠初期に出血がみられたことを告白。

「すでに二人あわせて3550gとかあるみたい、さらに羊水や胎盤や血液増えてるから、、ひい 一気に重たくなったわけだ、、まだ一カ月以上ある まだまだ増えるのでしょうね 息苦しいです」とし、「予定日は本当は10月後半だけど、双子だと大きくなりすぎるから一カ月くらい早めに帝王切開になるんだそう 早産ならないよう安静頑張ります！」と出産予定日についても明かした。

この投稿には「無事ご出産出来ますように」「しょこたんの次の月に双子出産予定なので、しょこたんのお腹を見ながらそうなるのかな〜って想像してます」などのコメントが寄せられた。