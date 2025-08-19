¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡½ÂÃ«¤ÇÀäÉÊÄ®Ãæ²Ú¤ò´®Ç½¡¡¡Ö¥ë¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ýî¤ß¤¿¡Á¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡½ÂÃ«¤ÇÀäÉÊÄ®Ãæ²Ú¤ò´®Ç½¡¡¡Ö¥ë¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ýî¤ß¤¿¡Á¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÄ®Ãæ²Ú¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢
ÊæÀî¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃû³Ú¡×¤È¤¤¤¦Ä®Ãæ²Ú¤ÎÅ¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢ñ²¤«¤±¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡£ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿´¶ÁÛ¤ò¡ÖºÙÀÚ¤êÆÚÆù¤Îñ²¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¥ë¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ýî¤ß¤¿¡Á¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤±¤¿ñ»Ò¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¡£¡Öñ»Ò¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯´¶¤¸¤ë°Â¿´´¶¤¢¤ëÌ£¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë°û¤ßÊª¤ä¡¢¥Þ¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ1¿Í1500±ß¤Û¤É ¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä®Ãæ²Ú¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û