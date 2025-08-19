お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅さんが、自身のXで山形グルメを満喫した模様を連投しています。



【写真を見る】【 塚地武雅 】 冷しらーめん・冷たい肉そば…「んだべした〜！」山形グルメ満喫 お土産満載＆帰宅後も駅弁「これがたまらんのです！」





塚地さんは「お昼ご飯」「冷やしラーメン発祥 栄屋本店」と、お店にやってきた模様を店名の陣幕をバックに紹介。「冷しらーめん」と、お店の名物かつこの猛暑にピッタリの一杯を、午後0時半頃の投稿で紹介しています。









さらに塚地さんは「ええぃ！…そばもいったれいっ！」と「山形一寸亭」の店前での自撮り写真を投稿。「冷たい肉そば」と、こちらはスッキリと透き通った出汁の中に蕎麦が漂い肉が浮かぶ絶妙な一杯を、午後2時ごろに投稿しています。









そして塚地さんは「帰りますか…」「山形〜！んだべした〜！」と、山形弁で「そうだよね！」という言葉を挨拶代わりに投稿。山形駅のホームの駅名看板をバックに撮った自撮りに、「大好きお土産シリーズ」として「オランダせんべい」「おしどりミルクケーキ」「冷たい肉そば」を並べた様子も投稿しました。









塚地さんは東京に戻っても “山形満喫” を続けた様子。「夕ご飯」として「駅弁で買ってきた」「牛肉どまん中 弁当 カレー」と、そぼろと細切れになった牛肉がカレーで炒められびっしりと敷き詰められたお弁当の写真を投稿。見ているこちらまでお腹いっぱいになりそうな連投に、フォロワーからは「うまそうでござる。」「美味しいよね〜」「満喫してますねぇ〜」「この時期最高ですね」「ありがどさま〜」「カレーもあるんですね」「山形の観光大使になってもらいたい」など、共感のリプライが多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】