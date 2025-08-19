「クラブに打撃を与えなければ止まらない」ルーニー氏、ファンの愚行を撲滅するには勝ち点剥奪などが必要だと主張
元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏が、人種差別を抑止するためには勝ち点剥奪などの厳しい制裁が不可欠だと訴えた。アメリカ『ESPN』が伝えている。
これはイギリス『BBC』の新ポッドキャスト『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で語ったもので、ルーニー氏はDCユナイテッド(アメリカ)の監督時代の辛い経験を明かした。
「DCでのことだ。私の選手の1人が人種差別を受け、私の胸で泣いていた。私は彼を抱きしめながら、泣いている彼を支えた」
「人々は理解していない。意味のない捨て台詞のように言うが、それは人を傷つける。人々がそれを理解するには、もっと対策が必要だ」
ルーニー氏は現状を変えるため、「社会全体に向けて子ども、親、祖父母まで教育する強力なキャンペーンをしなければならない」と主張。さらに「クラブに打撃を与えなければ止まらない。無知のままでは、ファンはやり続ける。勝ち点を剥奪するか、金銭的に罰を与えなければならない。そうでなければ続くだろう」と指摘し、「正しい人々が正しい組織と腰を据えて、真剣な対策を講じてほしい」と呼びかけた。
サッカー界における人種差別は世界中で深刻な課題となっており、直近でもボーンマスのFWアントワーヌ・セメニョがリバプール戦で、トッテナムのFWマティス・テルがUEFAスーパーカップ後にSNS上で人種差別を受けるなど、事件が立て続けに起きている。
また、ドイツのDFBポカールでも2件の人種差別行為が発生し、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「容認できない」と発言。現在、ドイツの警察が調査を進めている。
