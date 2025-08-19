タレントの野沢直子（62）が19日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。吉本興業に所属した経緯について語った。

高校在学中に視聴者参加型番組に出演。そこでスカウトされた野沢は、紆余曲折を経て吉本興業に所属することになったものの「東京事務所が出来たばっかりで、大阪が本社っていう時代」と回想。「赤坂のマンションの1室で机が4つぐらいしかない時。そこに所長がいて、ネタを見せるわけでもなく、所長が"君、顔がおもろいな"って。それで入社です」と明かした。

当時は養成所などもなく「学校じゃないんです。まだそんなのが全然なかった時代。顔に感謝です」と野沢。その経緯については「おじさんがたまたま声優をやってて。野沢那智って言うんですけど、"お笑いをやりたい"って言ったら、三波伸介さんとかがいらっしゃった事務所を紹介してくれた。そしたら、うろ覚えなんですけどそこの方が、"今吉本さんが東京に住んでる女の子を探してるから行ってみたら？"って」と振り返った。

話を聞いていた「Take2」の東MAXこと東貴博が「東京吉本の1期生みたいなもんですね」と感心すると、野沢は「ホントにね、第1号タレントなんです、今思ったら」と思い返した。

さらに東は「歴史だわ。うちの事務所も赤坂にあって」と切り出し、「その後寛平さんが（吉本新喜劇の）座長を辞めて東京に来るんだけど、東京では顔も知られてなくて困ったみたいな時に、欽ちゃんのところに来てネタ見せをして」と、現在は吉本新喜劇でGMを務める間寛平のエピソードを披露した。

すると野沢は「私もそういえば欽ちゃんのオーディションを受けたことがありました」と告白。「まんまと落ちました」と明かすと、東は「受かりそうにない。欽ちゃんと（芸風が）真逆のところ」と大ウケ。野沢も「嫌だったんでしょうね」と笑っていた。