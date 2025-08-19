Äé¿¿°ì¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥í°Õ¼±¤Î¶¯¤¤¿Í¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¹ðÇò¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¥ï¥±¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡Ö¥Ô¥å¥¢¡×¤ä2000Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Äé¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡ØÎø¥Î¥Á¥«¥é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Î¡£¤¨¤¨¡¢ºä¸ý·û¡ÊÆó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡Ê¤¬¶¦±é¤Î¡Ë¡×¤È02Ç¯¤ÎÆ±¶É¥É¥é¥Þ¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡£¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬·ë¹½¡¢µÓËÜÄÌ¤ê¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ì¤À¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÊªÀ¨¤¤¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÄé¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¼ç±é¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Ï¢¥É¥é¤Ã¤Æ»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢»£¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¯´ñÎï¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤¬¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÀäÂÐ¡¢¤à¤·¤í¥À¥µ¤¤Êý¤¬¡¢30Âå¤Î½÷¤Î¿Í¤¬Ãå¤ëÊª¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´ñÎï¤Ê°áÁõ¤¸¤ã¤Ê¤¤°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤â¾Ú¸À¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í°Õ¼±¤Î¶¯¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤ä¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆü¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÅö»þ¤Ï²¿¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Çä¤ì¤ë¤È¤«¡¢°ìÈÌÅª¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤Êª¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
