東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

格付け会社S＆P

米国債の格付けを「AA+/A-1+」に据え置き、見通し「安定的」

経済の底堅さとドルの基軸通貨性、経済の回復力が継続するとの期待、信頼できる金融政策の実施



【中国】

中国首相

成長目標を達成させるため経済回復と発展拡大に向けた努力強化を呼びかけ

低迷し続ける不動産市場を安定化させるための措置を講じる必要がある



【その他】

トランプ大統領「プーチンとゼレンスキーが会談する、そのあと米露ウ3者会談実施」

ゼレンスキー氏「今日の会談では受け入れ難い決定はなかった」

19日に臨時のEU首脳会合を開催、英独仏「有志連合」の電話会議も開催



マクロン仏大統領

プーチン氏が平和を望んでいるとは思えない

会談は進展あったが、依然として私は慎重な姿勢を維持

このプロセスが拒否された場合ロシアへの制裁を強化する必要がある



中国外相とインド外務大臣

中印は困難な時期を経験したが現在は前進を目指し交流と対話を再開している

二国間関係の改善にあたり、外国からの酷いいじめ・干渉を拒否する必要性を主張

外部サイト