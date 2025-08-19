「魔道祖師」の軌跡を辿る！大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展

2025年8月29日(金)〜2025年9月21日(日)の期間、西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)＝特設会場にて大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展を開催します。

2025年8月29日(金)〜2025年9月21日(日)の期間、西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)＝特設会場にて大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展を開催。

■掲載内容

大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」の完結を記念して、完結記念展が開催決定！

本イベントのために、兔仔先生による総勢21体の新規描き下ろしイラストを用意！

大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」の軌跡を辿る展示会となっています。

情報の追加・更新は、イベントページおよび大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展の公式Xにて案内しますので、来場の際はご確認の程お願い申し上げます。

■開催期間・場所

【開催期間】2025年8月29日(金)〜2025年9月21日(日)

【開催場所】西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)＝特設会場

時間：平日 12:00〜20:00(19:30最終入場)※初日8/29(金)のみ11:00〜20:00

休日 11:00〜19:00(18:30最終入場)

■入場について

LivePocket -Ticket-にて入場券の販売を行います。

【プレミアム入場券】

料金：9,900円(税込)

→販売終了しました。

【通常入場券】

●通常入場券販売ページ(LivePocket -Ticket-)

音声ガイド＋入場券のセットになります。

販売期間：2025年8月1日(金)12:00〜各利用日の前日23:59まで(なくなり次第終了)

料金 ：2,970円(税込)

取り扱い：LivePocket -Ticket-

【当日券】

音声ガイド＋入場券のセットになります。

料金 ：3,630円(税込)

取り扱い：会場受付

【限定グッズセット引換券】

●限定グッズセット引換券販売ページ(LivePocket -Ticket-)

プレミアム入場券以外の入場券を購入された方で、限定グッズセットをお求めの場合は、併せてこちらの「限定グッズセット引換券」の購入をお願いします。

販売期間：2025年8月1日(金)12:00〜なくなり次第終了

料金 ：4,620円(税込)

取り扱い：LivePocket -Ticket-

※プレミアムポストカードセットは付属いたしません。

※限定グッズ引換券のみでは、ご入場頂けません。

日時指定入場券をあわせて購入下さい。

＜注意事項＞

・当日券の販売に関しては毎朝、大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展公式アカウント(@mdzs_ex)で発表しました。

・販売状況によっては当日入場ができない枠があります。

・物販エリアへのご入場は、入場券1枚につき、1回限り(ループ不可)とさせていただきます。

・入場券は物販購入をお約束するものではございません。

・プレミアム入場券・限定グッズセット引換券使用にて引き換え可能な限定グッズセットは、会場にてお渡しをします。

特典のみの引き換えは出来かねます。

お客様の都合により来場できなかった場合、個別発送のご対応はできませんのでご了承ください。

・限定グッズセットの引換については、「限定グッズセット引換券」1枚につき「通常入場券」もしくは「当日券」のいずれか1枚が必要となります。

・限定グッズセットは「プレミアム入場券」に含まれるものと同一となります。

プレミアム入場券でご入場のお客様は「限定グッズセット引換券」を購入されても限定グッズセットを追加でお渡しすることは出来かねますのでご注意ください。

※限定グッズ引換券は数に限りがあります。

無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

■音声ガイド

大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展は全券音声ガイド付きとなります。

※自身のスマートフォンを使用して再生するコンテンツになります。

会場では端末、イヤホン等の貸し出しはしておりません。

利用を希望される場合は、イヤホン等を忘れずにご持参ください。

※音声ガイドはお客様のスマートフォンのブラウザ(SafariまたはGoogle Chrome)で楽しめます。

(対象OS：iOS14以上、Android OS 12以上)

※サービスの利用時にかかる通信費はお客様のご負担となります。

※会場にWi-Fi及び貸出端末の用意はございません。

※本サービスの利用時間には制限があります。

一定の時間が経過すると利用できなくなりますのでご了承ください。

※音声の録音ほか本サービスに含まれるいかなるデータ保存及び共有行為は固く禁止しています。

※サービス利用の際はシークレットモード／プライベートモードはオフにしてください。

■入場特典

本展に来場いただいたお客様に、入場特典チケット風カード(全56種)をランダムで1枚プレゼント！

入場特典チケット風カードは期間によって配布される絵柄が異なります。

【配布期間】

(1) 一期：2025年8月29日(金)〜2025年9月5日(金) 全13種

(2) 二期：2025年9月6日(土)〜2025年9月13日(土) 全19種

(3) 三期：2025年9月14日(日)〜2025年9月21日(日) 全24種

魔道祖師記念展_入場特典

※入場時に会場入口にてお渡しします。

受取忘れのないようご注意ください。

※入場特典は1回の入場につきランダムで1枚のお渡しとなります。

絵柄はお選びいただけません。

※入場特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※内容は予告なく変更する場合があります。

※現在の画像は使用イラストのみのイメージです。

実際のデザインとは異なりますのでご注意ください。

■商品

魔道祖師記念展_商品(1)

魔道祖師記念展_商品(2)

魔道祖師記念展_商品(3)

【購入点数の制限】

お一人様1会計につき各種5個まで(BOXは各5BOXまで)

※ランダム商品はBOXの場合は各5BOXまで、単品の場合はその種類数×5個まで購入できます。

※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合があります。

※制限は予告なく解除される場合があります。

あらかじめご了承ください。

■受注商品

魔道祖師記念展_受注商品

扉絵を使用した扉絵ジャケット付きアクリルコースターがMEDICOS ONLINE SHOPに登場！

受注販売となっていますので、受付期間内の予約ください。

【受注期間】2025年8月29日(金)11:00〜2025年10月14日(火)

【お届け月】2026年1月予定

※各ONLINEページは受注開始日より表示予定です。

■商品購入特典

期間中、大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展関連商品を3,000円(税込)購入ごとに購入特典通行証風カード(全21種)をランダムで1枚プレゼント！

魔道祖師記念展_購入特典

※絵柄はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※内容は予告なく変更する場合があります。

■『大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 PASH!版権画集』 記念展限定セットの販売が決定！

『大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 PASH!版権画集』 記念展限定セットの販売が決定しました。

完結記念展限定セットは特典付きで、どこよりも早く手に入ります！

魔道祖師記念展_PASH!画集

■展示イメージ

＜姑蘇藍氏 蔵書閣再現＞

魔道祖師記念展_展示イメージ(1)

＜雲夢江氏 蓮花塢再現＞

魔道祖師記念展_展示イメージ(2)

＜岐山温氏 大根畑フォトスポット＞

魔道祖師記念展_展示イメージ(3)

＜ギャラリー＆魏無羨・藍忘機の1/2スケールフィギュア＞

魔道祖師記念展_展示イメージ(4)

魔道祖師記念展_展示イメージ(5)

魔道祖師記念展_展示イメージ(6)

魔道祖師記念展_展示イメージ(7)

■SNSキャンペーン

魔道祖師記念展_SNSキャンペーン

【参加方法】

●Xにて、『大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展公式アカウント』(@mdzs_ex)と『「魔道祖師」日本語版ラジオドラマ公式アカウント』(@mimifm11)をフォロー

●Xにて、ハッシュタグ「#魔道祖師完結記念展」をつけて、本催事の感想を記載しポスト

上記条件を満たしたお客様にイベント終了後、抽選で、魏無羨役 鈴木達央さん・藍忘機役 日野聡さんのサイン入り色紙を各1名様(計2名様)にプレゼント！

【締切】

2025年9月22日(月)正午までに投稿されたポストが対象となります。

【当選発表方法】

ご当選者様宛に『大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」完結記念展公式アカウント』公式アカウント(@mdzs_ex)からダイレクトメッセージにてご連絡します。

＜注意事項＞

※景品の発送にかかる費用は、メディコス・エンタテインメントが負担します。

※応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

※諸般の事情により、景品のお届けが遅延する場合があります。

※キャンペーンの内容および実施は予告なく変更・中止となる場合があります。

※ご当選者様の都合(長期不在や転居等により発送先が不明等)により景品がお届けできない場合は当選を無効とさせていただく場合があります。

※キャンペーンに関する個人情報の取り扱いについては同社プライバシーポリシーに準じます。

※景品は、いかなる場合にも転売、他者への譲渡は固くお断り申し上げます。

■展示イラストプレゼントキャンペーン

魔道祖師記念展_プレゼントCP

催事で展示されるイラストが、抽選で当たるキャンペーンを実施！

【応募方法】

期間中、会場にて関連商品を1会計につき10,000円(税込)購入ごとに、応募券を1枚お渡しします。

※絵柄はご選択いただいたグループの中からランダムでのお渡しになります。

※物販合計30,000円(税込)購入の場合、応募用紙は3枚のお渡しになります。

※レシートの合算はできません。

【応募期間】

2025年8月29日(金)〜2025年9月22日(月) 23:59まで

【抽選発表】

イベント終了後、当選結果につきましては景品発送をもって代えさせていただきます。

※景品は展示品となりますので、傷、凹み、汚れなどがある場合があります。

※景品の発送にかかる費用は、メディコス・エンタテインメントが負担します。

※応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

※諸般の事情により、景品のお届けが遅延する場合があります。

※キャンペーンの内容および実施は予告なく変更・中止となる場合があります。

※会場限定キャンペーンのため、EC受注商品・事後通販は対象外となります。

※ご当選者様の都合(長期不在や転居等により発送先が不明等)により景品がお届けできない場合は当選を無効とさせていただく場合があります。

※キャンペーンに関する個人情報の取り扱いについては同社プライバシーポリシーに準じます。

※景品は、いかなる場合にも転売、他者への譲渡は固くお断り申し上げます。

