　双子の男児を妊娠中のタレント・中川翔子（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。出産前の心境をつづった。

　中川は妊娠発覚からこれまでの道のりを振り返り、「初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち　ギリギリまでどうかお腹で無事でいてほしい」とつづった。

　さらにはお腹の中の子どもたちについて「すでに二人あわせて3550gとかあるみたい、さらに羊水や胎盤や血液増えてるから、、ひい　一気に重たくなったわけだ、、まだ一カ月以上ある　まだまだ増えるのでしょうね　息苦しいです」と率直な心境を記した。

　このほか、1994年、急性白血病のため32才の若さで亡くなった父・中川勝彦さんの幼少期の写真を公開し、「男の子って想像つかないけどこんなイメージなのかなぁ？」と想像を膨らませた。