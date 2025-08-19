中川翔子、お腹の中の“双子”の現在の体重を公表「一気に重たくなったわけだ、、」 亡き父・勝彦さんの幼少期の写真に思いはせる
双子の男児を妊娠中のタレント・中川翔子（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。出産前の心境をつづった。
【写真あり】中川翔子、亡き父・勝彦さんの幼少期の写真に「こんなイメージなのかなぁ？」
中川は妊娠発覚からこれまでの道のりを振り返り、「初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち ギリギリまでどうかお腹で無事でいてほしい」とつづった。
さらにはお腹の中の子どもたちについて「すでに二人あわせて3550gとかあるみたい、さらに羊水や胎盤や血液増えてるから、、ひい 一気に重たくなったわけだ、、まだ一カ月以上ある まだまだ増えるのでしょうね 息苦しいです」と率直な心境を記した。
このほか、1994年、急性白血病のため32才の若さで亡くなった父・中川勝彦さんの幼少期の写真を公開し、「男の子って想像つかないけどこんなイメージなのかなぁ？」と想像を膨らませた。
