『相席食堂』千鳥が戸惑い‥「真夏の美ボディ相席」で“令和の愛人”が涙、トラウマ告白する事態に
“令和の愛人”のキャッチコピーを持つ真島なおみ（27）が、きょう19日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：40 ※関西ローカル）に登場する。
【動画】『相席食堂』“令和の愛人”真島なおみが美ボディ全開→涙
今回は、美しい体の芸能人が南の島で相席旅を繰り広げる夏恒例の「真夏の美ボディ相席」。俳優、グラビア、DJなどさまざまジャンルで活躍する真島は、沖縄の瀬底島を訪れる。
美ボディがまぶしいが「同世代の女性と話すのが苦手」と突然、過去のトラウマを告白し、涙を見せることになり、スタジオの千鳥を戸惑わせる。
沖縄でもトップクラスの透明度を誇る瀬底島の海をグラスカヌーで楽しむが、島の少年たちが夢中でサッカーを楽しむ姿を見てはまた涙。再び見せた涙のワケとは…。
さらに、水牛車体験やマリンスポーツなどを満喫。明るい島の人たちと相席し、トラウマを克服できたのか。
もう1人の旅人は、鍛え抜いた肉体を持つ武田真治（52）が務める。
※放送時間変更の場合あり
※放送時間変更の場合あり