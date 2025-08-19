「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正した。決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、今期はブランド認知が継続的に拡大していることもあって、主力商品であるリカバリーウェア「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が好調に推移。特に、５月の母の日から６月の父の日にかけて実施したプロモーション施策による認知拡大を背景に６月後半以降も力強い売り上げが続いているという。



株価は、週明け１８日には４７５０円ストップ高配分となり、この日もストップ高の５４５０円カイ気配となっている。こうした株価の動きが引き続き買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS