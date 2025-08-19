ニーズウェル<3992.T>は後場に強含んだ。同社は１９日午後２時、中期経営計画を発表。あわせて業務提携先であるＨｍｃｏｍｍ<265A.T>に関し、資本・業務提携に移行すると開示した。収益拡大を期待した買いを誘ったようだ。



ニーズウェルは２７年９月期の売上高を１３０億円（２５年９月期予想は１０６億円）、経常利益を１７億円（同１４億円）に伸ばす目標を掲げた。ソリューション領域でのサブスクリプション型サービスの提供を収益成長のドライバーとする。あわせてＨｍｃｏｍｍの株式について５０００万円を上限に取得するとともに、５０００万円相当額を上限としてニーズウェルは自己株式をＨｍｃｏｍｍに割り当て、協業体制の強化を図る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



