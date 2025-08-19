【ライブレポート】NiziU『SUMMER SONIC 2025』で圧巻のパフォーマンス！大阪＆東京2会場のオーディエンスを魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUが、大阪・東京にて開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演し、会場のオーディエンスを熱狂させた。

■東京会場では、PACIFIC STAGEの大トリとして登場

『SUMMER SONIC 2025』は、東京会場が千葉県・千葉マリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場が大阪府吹田市の日本万国博覧会記念公園にて開催された、国内最大級の音楽フェスティバル。例年、洋楽・邦楽・K-POPなど様々なジャンルのそうそうたるアーティストが出演し、今年もヘッドライナーを、FALL OUT BOY、ALICIA KEYSが務めるなど話題となった。

NiziUは、8月16日の大阪会場では最大規模となるAIR STAGE、8月17日の東京会場ではPACIFIC STAGEの大トリとして登場。成長した圧巻のステージをオーディエンスに見せつけ、会場を沸かせた。

■「What if -Japanese ver.-」をサプライズパフォーマンス

単独ツアーでもおなじみの“NiziUバンド”を引き連れたステージは、夏フェスならではのダイナミックなサウンドとともに、彼女たちのプレデビュー曲「Make you happy」からスタート。その後、スマッシュヒットを続ける「SWEET NONFICTION」、メンバーが煽りオーディエンスとともにタオルを振り回し盛り上がるサマーソング「Super Summer」、先頃リリースされた「LOVE LINE -Japanese ver.-」「Shining day」など人気曲を立て続けに披露した。

そして今回「What if -Japanese ver.-」を初パフォーマンス。こちらは韓国2ndシングルに収録の「What if」の日本語バージョンとなり、タイトル曲の「LOVE LINE」とともに、高い人気を誇っている。当然事前予告もなく、そのサプライズパフォーマンスによって、会場はさらなる熱気をまとうこととなった。

ラストは前述の「Make you happy」とともに、NiziUの代表曲とも言える「Take a picture」をステージを縦横無尽に駆け回り熱唱。こうして、大阪と東京で行われた彼女たちの『SUMMER SONIC 2025』は締めくくられ、メンバーは大歓声に包まれながらステージあとにした。

■NiziU史上最多公演数となる初のホールツアー『NiziU Live with U 2025』が9月より開幕

『SUMMER SONIC』としては初出演ではあったが、2021年にはZOZOマリンスタジアムで開催された『SUPER SONIC 2021』で、“初の有人観客ライブ”のステージを踏んだNiziU。

そこから今日に至るまで、3度の全国ツアーや東阪ドーム公演4DAYS、前述のZOZOマリンスタジアム単独公演2DAYSなど、多くの大規模会場でパフォーマンスをこなしてきたNiziUにとって、今回の『SUMMER SONIC 2025』は凱旋公演ともなり、成長した姿を、ファンのみならず多くのオーディエンスに証明した2日間となった。

そして、NiziU史上最多公演数となる初のホールツアー『NiziU Live with U 2025』が9月より開幕。今後もNiziUのライブパフォーマンスから目が離せない。

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

NiziU

Blu-ray『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』

『NiziU Live with U 2025』特設サイト

https://niziu.com/livewithu2025/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com