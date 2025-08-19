CANDY TUNEの公式TikTokが更新され、メンバーの立花琴未が後藤真希とダンスコラボしている動画を投稿した。

【動画】CANDY TUNE立花琴未と「倍倍FIGHT!」をコラボダンスする後藤真希

■きゃんちゅーの「倍倍FIGHT!」と「推し◯好き◯しんどい」をコラボ

本投稿は、「後藤真希さんと倍倍FIGHT!」と綴られ、1本の動画が公開された。SNSをきっかけに大バズり中の「倍倍FIGHT!」を後藤と立花がコラボダンスしている。

ソファに並んで座っている後藤と立花が笛を吹く仕草でスタート。曲に合わせ、細やかな手振りをしっかりシンクロさせるふたり。最後は、笑顔で決めポーズ。

SNSには「最強の組み合わせ！」「姉妹みたい」「奇跡のコラボ最高」「なんと神々しいコラボ」「美しすぎるコラボ」と絶賛する声が寄せられている。

別の投稿では、「後藤真希さん…てぇてぇすぎる」とコメントし、2025年4月23日に発売した2ndシングルの表題曲「推し◯好き◯しんどい」（「◯」は白抜きハートマークが正式表記）のコラボ動画も披露。

左側に立花、右側に後藤が並んで立ち、右手左手を交互に上げ下げしている。息のあった振りを見せ、最後は両手を顔に当ててニッコリ笑顔を見せた。

SNSも「ふたりともかわいい！」「こっちゃんとごっちゃんはてぇてぇ」「どっちも美人」と称賛の声が多く見られる。

■後藤のYouTubeチャンネルで立花との“アイドルあるある”トークが大盛り上がり

このコラボのきっかけとなったのが、後藤の公式YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』に立花がゲスト出演したことだった。

「【現役アイドル降臨】CANDY TUNE立花琴未ちゃんとアイドルあるある＆倍倍FIGHT！で盛り上がりました【湯切りネキ】」と題して、“平成・令和のアイドルあるある”というテーマで髪型やメイク、ファンサについてのトークを展開。

この動画の中で立花が後藤に「倍倍FIGHT!」の振付のレクチャーを行い、TikTokでのコラボをお願いしている。