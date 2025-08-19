後藤真希×CANDY TUNE立花琴未が最強コラボ！「倍倍FIGHT!」を笑顔で披露し「美しすぎるコンピ」と大反響
CANDY TUNEの公式TikTokが更新され、メンバーの立花琴未が後藤真希とダンスコラボしている動画を投稿した。
【動画】CANDY TUNE立花琴未と「倍倍FIGHT!」をコラボダンスする後藤真希
■きゃんちゅーの「倍倍FIGHT!」と「推し◯好き◯しんどい」をコラボ
本投稿は、「後藤真希さんと倍倍FIGHT!」と綴られ、1本の動画が公開された。SNSをきっかけに大バズり中の「倍倍FIGHT!」を後藤と立花がコラボダンスしている。
ソファに並んで座っている後藤と立花が笛を吹く仕草でスタート。曲に合わせ、細やかな手振りをしっかりシンクロさせるふたり。最後は、笑顔で決めポーズ。
SNSには「最強の組み合わせ！」「姉妹みたい」「奇跡のコラボ最高」「なんと神々しいコラボ」「美しすぎるコラボ」と絶賛する声が寄せられている。
別の投稿では、「後藤真希さん…てぇてぇすぎる」とコメントし、2025年4月23日に発売した2ndシングルの表題曲「推し◯好き◯しんどい」（「◯」は白抜きハートマークが正式表記）のコラボ動画も披露。
左側に立花、右側に後藤が並んで立ち、右手左手を交互に上げ下げしている。息のあった振りを見せ、最後は両手を顔に当ててニッコリ笑顔を見せた。
SNSも「ふたりともかわいい！」「こっちゃんとごっちゃんはてぇてぇ」「どっちも美人」と称賛の声が多く見られる。
■後藤のYouTubeチャンネルで立花との“アイドルあるある”トークが大盛り上がり
このコラボのきっかけとなったのが、後藤の公式YouTubeチャンネル『ゴマキのギルド』に立花がゲスト出演したことだった。
「【現役アイドル降臨】CANDY TUNE立花琴未ちゃんとアイドルあるある＆倍倍FIGHT！で盛り上がりました【湯切りネキ】」と題して、“平成・令和のアイドルあるある”というテーマで髪型やメイク、ファンサについてのトークを展開。
この動画の中で立花が後藤に「倍倍FIGHT!」の振付のレクチャーを行い、TikTokでのコラボをお願いしている。