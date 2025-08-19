夏の間に融解するノルウェー・スピッツベルゲン島の氷山/Sven-Erik Arndt/Arterra/Universal Images Group/Getty Images

（ＣＮＮ）かつては暑さから逃れる目的で出かける、夏季休暇の旅行先というものが複数存在した。例えばノルウェーで世界的に有名なフィヨルドを眺める、ほどよく温暖な気候の英スコットランドでゴルフを楽しむ、スウェーデンのラップランド地方を訪れてトナカイと間近で触れ合うといった過ごし方がそれに該当する。

しかし、地球温暖化に伴い北極圏の氷は溶けつつあり、こうした冷涼な遠隔の目的地も熱波の影響を一段と受けやすくなっている。

近年、スペイン、フランスからイタリア、バルカン半島に至るまで、南欧各地で猛暑が観光客に襲いかかっているが、今夏は異例の高温がはるか北の地域にまで拡大。スウェーデン、フィンランド、ノルウェーも本格的な熱波に見舞われる事態となっている。本来これらの国々は、冬は雪に覆われ極寒、夏は涼しいことで知られる。

記録的な猛暑が続く欧州とカナダでは、山火事が相次ぎ発生。日本などどちらかと言えばほどよい気温だった地域でも酷暑が続いている。

地球が発しているメッセージはシンプルだ。人類には地球温暖化から逃れることも、その影響を避けることもできない。北極圏に近い地域で最も急速に温暖化が進んでいる現状では特にそうだ。

７月、スカンジナビア半島とフィンランドは２〜３週間にわたり猛暑に見舞われた。これは強力かつ動きの遅い高気圧の尾根が下降気流を促し、晴天と異例の高温をもたらしたためだ。

特にフィンランド北部、スウェーデン、ノルウェーでは高温記録が破られるにつれ、熱中症の症例や関連の死亡者が急増した。人為的な地球温暖化がこの現象に及ぼした影響を研究した科学者たちは、こうした深刻な熱波が北欧地域で発生する確率は２０１８年以降約２倍に増加したと結論付けている。

北欧の熱波

北欧の熱波は、かつては涼しかった夏の観光地が危険な暑さにさらされやすくなっていることの一例に過ぎない。各国はこの状況にどう対処し、人々の安全を守るかを考え出す必要がある。

世界気象分析グループ（ＷＷＡ）の調査によると、７月の熱波はフィンランド史上最長となり、気温が２２日間連続で３０度を超えた。北極圏の南約３２キロに位置するユリトルニオでは、気温が２６日間連続で２５度を超えた。欧州のこれほど北の地域では過去に例のない記録となった。

ノルウェー北部とスウェーデンでも同様の長期にわたる猛暑が観測されたが、今回の長さはこの地域における過去の猛暑とは一線を画すものだった。スウェーデン気象研究所のエリック・シェルストローム氏によれば、人々が暑さから逃れる方法を模索する中、７月には溺死者数が急増したという。

７月の猛暑は、「気候変動から逃れられる国などないということを改めて思い起こさせるものだ」と、インペリアル・カレッジ・ロンドンの気候研究者で、ＷＷＡの責任者を務めるフリーデリケ・オットー氏は声明で述べている。

北欧の熱波は通常は涼しい地域でさえ、危険な猛暑に見舞われていることを示す最新の例に過ぎない。ここ数年はカナダで猛暑と山火事、グリーンランドで異常な気温上昇と氷の融解が発生している。